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【喜歡妳是妳】楊潮凱導演處男作衝出香港　入圍大阪亞洲電影節：成件事好夢幻

娛樂 12:13 2022/02/18

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楊潮凱與吳詠珊聯合執導的電影《喜歡妳是妳》入圍大阪亞洲電影節競賽單元，這片亦是楊潮凱首次執導的電影長片，處男作即獲衝出香港獲國際肯定。

楊潮凱接受TOPick訪問稱：「首先好開心，今次入圍第17屆大阪亞洲電影節，仲要係『競賽單元』。由影片上映到現在，成件事都好夢幻。好多謝大會將《喜歡妳是妳》帶到畀日本觀眾睇。」

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可是因為疫情，他未能到日本出席電影節，因此他遺憾稱：「真的十分想與團隊一起到日本參加這個電影節，與日本觀眾一起交流，可惜疫情關係，未能親身出席同日本的觀眾見面，希望疫情早日結束，可以親身去當地交流。」

最後，楊潮凱不忘感謝團隊稱：「多謝監製泰迪羅賓、柯星沛、唐慶枝，還有女主角談善言與楊偲泳，以及拍檔吳詠珊，大家好畀心機做這一套戲，希望日本觀眾會喜歡。」

第17屆大阪亞洲電影節將於2022年3月10日至20日舉行，其餘入圍該電影節競賽項目的香港影片還有《阿媽有咗第二個》和《梅艷芳》。另外，《我的印度男友》及《緣路山旮旯》入選為「特別關注香港電影」單元參展電影。

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記者：梁樂欣

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