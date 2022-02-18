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【一代女神】鍾楚紅生日收花疫下送祝福　凍齡紅姑拒醫美接受優雅老去

娛樂 13:05 2022/02/18

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「紅姑」鍾楚紅62歲生日。

「紅姑」鍾楚紅前天（16號）62歲生日，一如往年，紅姑在社交平台發放近照，跟影迷朋友祝好，鏡頭下的紅姑跟大簇鮮花合照，外貌媲美花嬌，從來接受歲月洗禮的鍾楚紅，一早明白優雅地老去便是最幸福的事。

紅姑昨日在社交平台發布兩張抱著大堆鮮花的合照，相信是好友送給她的祝賀，紅姑也真誠留言：「每年生日都收到大家滿滿的祝福，非常感恩！今年的願望，願大家平安。」

凍齡不變

現年62歲的鍾楚紅，近年養專處優，不過經常分享行山和運動照，又常跟圈中好友如鄭秀文、甘比、蔡瀾等見面，也會參予一些慈善活動，而坊間對紅姑的優雅外表也十分讚賞。

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鍾楚紅是80年代當紅女星，擁有性感厚唇，兼迷人身材，被封為「港版夢露」。在女神外表下，亦具演技實力，1987年，紅姑與周潤發合演《秋天的童話》，憑此片獲亞太影展最佳女主角殊榮，而跟張國榮、周潤發合作的《縱橫四海》也是長青經典。

【天然山徑】鍾楚紅關注山徑修復問題　欣賞「手作步道」減少環境破壞

在1991年，她與廣告界才子朱家鼎後逐漸息影。可惜丈夫朱家鼎在2007年逝世，鍾楚紅亦十分情深，丈夫離世後她一直沒有再展另一情緣，並落力於有關環保的推廣工作。

最新影片：林淑敏許家傑訪問

熱愛環保

鍾楚紅曾經於訪問中分享保養秘方，她認為女人絕對不能偷懶，而紅姑特別注重皮膚保濕，她透露化妝袋必備一支唇膏以及保濕霜，可以替肌膚補水。

另外，熱愛大自然的紅姑，平日喜愛運動、攝影及種花，她曾謂自己是個很有規律的人，習慣每天早上起來便做運動，當中特別喜愛行山。至於飲食方面紅姑以健康清淡為主，多菜少肉，每餐也盡量吃到七分飽，此外平日也有喝綠茶的習慣，而綠茶有著抗氧化功效。

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而紅姑認為凍齡保養，除運動及飲食兩方面外，心態亦很重要。雖然近年流行醫學美容，不過紅姑一直追求自然美，她的保養秘訣就是接受最真實的自己，並接受人總會老去的事實，她曾表示：「不整容的，人人總是要老的，認清這一點，繼續找尋生活中的樂趣也是一種幸福。」 

撰文 : TOPick柴犬出動

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