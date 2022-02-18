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【全面檢測】懲教署全面檢測還押人士　所涉案件押後或重新排期

社會 11:53 2022/02/18

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懲教署全面檢測還押人士，所涉案件押後或重新排期。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，法庭聆訊亦受影響。懲教署於今（18日）天起替所有還押於懲教院所的囚犯及疑犯作全面檢測，預計持續至2月底，因此所有被還押疑犯及囚犯均未能到各法院應訊，所有案件均押後或重新排期。
 
據悉，懲教署於今起將替所有還押於懲教院所的囚犯及疑犯作全面檢測，因此所有還押人士今均不能到庭應訊。

高等法院今早原定處理的販毒及搶劫案判刑，因被告均被還押而未有到庭，而有關全面檢測或須持續至2月底，故法官將部分案件押後至2月底或重新排期處理，而正在審訊的案件亦須押後。

涉及發表煽動言論而被控的古思堯，原定今於西九龍裁判法院再提堂，古正被還押中，控方於庭上表示有懲教員疑確診，加上所有還押人士須被安排檢測，故被告今亦未能到庭應訊，案件須押後。
 
疫情期間法庭聆訊如常進行，高院涉及須陪審團審訊的案件均須重新排期，正在審訊的案件則如期進行。

另外，早前懲教院所因有囚犯或懲教員疑確診，部份還押人士須被安排進行檢測，令部分案件須押後，等候涉案人士檢視結果後才被安排出庭應訊。
 
司法機構發言人回應TOPick記者查詢時表示，司法機構一直密切監察公共衞生情況，以適時推行措施，確保法庭在情況許可下能繼續安全地維持運作。

發言人又指，按現行機制，所有已排期的案件會於原定日期繼續開庭聆訊。法官會因應個別案件的實際情況，包括因應懲教署就還柙人士的安排、被告人因病或其他理由不能出庭應訊，作出合適指示，不能一概而論。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：林育慧、梁錦麟

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