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【快速測試】實惠網店開賣歐盟認證快速測試套裝　平均每套$64每人限買3盒

兒童健康 12:02 2022/02/18

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

實惠網店優先發售ALL TEST新型冠狀病毒抗原快速測試套裝。(圖片來源:實惠Facebook))

Pricerite實惠開賣ALL TEST新型冠狀病毒抗原快速測試套裝，抗疫價$320 /5套裝，即平均每套$64。由於貨量非常有限，每人限購3盒，先到先得，數量有限，售完即止。

最新影片推介:

ALL TEST新型冠狀病毒抗原快速測試套裝，是用於SARS-CoV-2核衣殼蛋白抗原在鼻拭子標本中的定性檢測，獲香港衞生署認可。簡單易用，靈敏度達93.4%，準確度高，只需15分鐘就可以取得測試結果，適合於家居、辦公室、學校、機場等場所進行自我檢測。產品已由歐盟確認，測試結果例於EU HSC 網頁。

實惠網店開賣歐盟認證快速測試套裝，只需15分鐘就可以取得測試結果，適合於家居、辦公室、學校、機場等場所進行自我檢測。(圖片來源:實惠Facebook)

網店立即購買: https://bit.ly/3HSDcfk

點擊大圖了解更多：

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參考步驟

Step 1: 將採樣棒放入兩邊鼻腔並旋轉數圈

step 2: 把採樣棒放入含試劑的小膠瓶

Step 3: 關上小膠瓶瓶蓋

Step 4: 滴3滴試劑到檢測裝置橢圓形位置中

Step 5: 靜待約15分鐘

Step 6: 完成並顯示陽性/陰性結果 （根據參考說明書指引）

注意事項

以上產品只適用於初步篩查，檢測結果應配合其他臨床症狀進行診斷。如果對檢測結果有任何疑問，應立刻尋求醫生的專業意見。如懷疑受感染、感到不適或出現任何病徵; 如發燒、咳嗽、流鼻水及喉嚨痛等，亦應立即求醫，以作出適當的診斷。強制檢測者請根據政府指引。

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責任編緝：王明芳

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