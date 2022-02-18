【快速測試】實惠網店開賣歐盟認證快速測試套裝　平均每套$64每人限買3盒

▲ 實惠網店優先發售ALL TEST新型冠狀病毒抗原快速測試套裝。(圖片來源:實惠Facebook))

Pricerite實惠開賣ALL TEST新型冠狀病毒抗原快速測試套裝，抗疫價$320 /5套裝，即平均每套$64。由於貨量非常有限，每人限購3盒，先到先得，數量有限，售完即止。

最新影片推介:

ALL TEST新型冠狀病毒抗原快速測試套裝，是用於SARS-CoV-2核衣殼蛋白抗原在鼻拭子標本中的定性檢測，獲香港衞生署認可。簡單易用，靈敏度達93.4%，準確度高，只需15分鐘就可以取得測試結果，適合於家居、辦公室、學校、機場等場所進行自我檢測。產品已由歐盟確認，測試結果例於EU HSC 網頁。

▲ 實惠網店開賣歐盟認證快速測試套裝，只需15分鐘就可以取得測試結果，適合於家居、辦公室、學校、機場等場所進行自我檢測。(圖片來源:實惠Facebook)

網店立即購買: https://bit.ly/3HSDcfk

點擊大圖了解更多：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

參考步驟

Step 1: 將採樣棒放入兩邊鼻腔並旋轉數圈

step 2: 把採樣棒放入含試劑的小膠瓶

Step 3: 關上小膠瓶瓶蓋

Step 4: 滴3滴試劑到檢測裝置橢圓形位置中

Step 5: 靜待約15分鐘

Step 6: 完成並顯示陽性/陰性結果 （根據參考說明書指引）

注意事項

以上產品只適用於初步篩查，檢測結果應配合其他臨床症狀進行診斷。如果對檢測結果有任何疑問，應立刻尋求醫生的專業意見。如懷疑受感染、感到不適或出現任何病徵; 如發燒、咳嗽、流鼻水及喉嚨痛等，亦應立即求醫，以作出適當的診斷。強制檢測者請根據政府指引。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：王明芳