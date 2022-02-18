【鐵拳英雄劇透】芊芊黑化失控米倉展大戰　劉佩玥壓軸登場成關鍵人物

TVB劇集《鐵拳英雄》在昨晚（2月17日）已播至第27集，昨晚《鐵拳英雄》的劇情提到路向東（吳家樂飾）從青雲（陳展鵬飾）接管華僑社，而芊芊（唐詩詠飾）、青雲先後失蹤，多采（王子涵飾）發現路向東再以派米爲名、運毒爲實，結果被下毒手殺害。

劇情看得令人相當肉緊，今晚播出的《鐵拳英雄》將上演米倉大戰，天下與震山之死的真相也揭開，而劉佩玥亦即將登場！

芊芊突然黑化？

在今晚的劇情，米倉內激戰是一大看點。 芊芊突然失控襲擊細鳳姐（元秋飾） 、青原（鄭世豪飾）、安娜（王君馨飾），青雲及時出現制止，芊芊回過神來，不知所措。安娜向青雲坦白過往在彭家其實另有所圖，以及敬祖之死的真相。

連棘（陳山聰飾）和福妹（姚子羚飾）大難不死，二人對走私毒品的主謀有所眉目，並打算與來吉（伍允龍飾）一同到貨倉打算燒毀毒品，誰不知主謀聯同耀龍（敖嘉年飾）、佐治一同現身，雙方開展一輪打鬥，連棘、福妹與負傷的來吉逃出。

而青雲、連棘則聯手對付佐治，並使計得知藏毒之地，福妹、芊芊等就搶走毒品。

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青雲病況嚴重

耀龍設局探得連棘的住處，利用來春（雪妮飾） 、宋大媽（梁舜燕飾）等人要脅青雲歸還毒品。

青原（鄭世豪飾）找出來春等的藏身地，要救出她們時被耀龍發現，青原奮力抵抗。而青雲心臟衰竭狀況越趨嚴重，他不理安娜勸告，堅持練功。

後來安娜被綁作人質來要脅青雲交出毒品，安娜看準時機發難，打算向主謀施以重擊。來吉、連棘、福妹及後聯手對付主謀，期間更得知天下與震山之死的真相。危急之際，芊芊出下策逼出自身功夫抗敵，卻失控攻擊青雲！

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劉佩玥登場

至於還未出場的劉佩玥（Moon），早前就被推斷可能才是步青雲妹妹青心，而劇照中她有和細鳳姐一起打八極拳擊退敵人，以及對住細鳳姐一臉感觸地食麵的戲份。而有指Moon將於本周六的大結局內登場。

阿Moon的粉絲也曾雄在微博分享劇照，並表示「雖然是客串，但都很期待，期待Moon的角色出場」。

其實Moon過往曾在同為《鐵拳英雄》監製文偉鴻的《城寨英雄》內飾演柯德莉，與伍允龍飾演的龍成虎有感情戲。

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