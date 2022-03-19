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【香港疫情】國家衛健委評香港疫情　「呈震蕩下降趨勢」

社會 17:51 2022/03/19

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本港第五波疫情持續，疫苗接雒中心繼續有市民排隊打針。（林宇翔攝）

本港今日（19日）新增16,597宗感染病例，第五波累計102萬人確診，再多243宗死亡個案。在本港下午疫情記者會之前，在北京的國家衛健委新聞發言人米鋒表示，香港疫情已經進入高位平台期，快速上升勢頭得到控制，並呈震盪下降趨勢。

米鋒在國務院聯防聯控機制記者會表示，中央政府高度重視並全力支持香港疫情防控工作，也派出了多批專家和工作力量，支持特區政府落實防控的主體責任。

他表示特區政府已經把減少重症、減少死亡、減少感染作為階段性工作目標，努力做好重點人群、重點機構和重點區域防控工作，並把老年人作為優先照護的群體。

他又形容根據內地防控處置經驗，核酸檢測是發現潛在社區傳染源的重要手段，核酸檢測的時機要考慮核心目的、疫情現狀、實施的條件能力，以及後續處置措施等多種因素，相信特區政府有智慧作出恰當安排。

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責任編輯：伍瑋瑋

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