【家中DIY】網店推免焗日本DIY士多啤梨撻　訂兩包士多啤梨送動物插牌

▲ 有網店推出DIY日本士多啤梨套裝。（圖片來源：atfoodfactory IG）

疫情期間，相信大家大多的時間留在家中，日前有網店推出日本士多啤梨DIY套裝，讓大家安坐家中都可以與小朋友及另一半一起製作士多啤梨撻，就算家中沒有焗爐都可以製作的甜品，疫情下，都可以無阻小朋友學習，完成整作後還可以一起享用！

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網店atfoodfactory於15日推出日本士多啤梨DIY套裝，DIY套裝包括已焗製的5.5吋圓型撻底、吉士醬（雲呢拿味或綠茶紅豆麻薯味）、一包或兩包日本士多啤梨，以及油掃和果面光亮劑。

價錢及建議享用人數：

$398－5.5吋（一包士多啤梨，3-4人享用）

$488－5.5吋（兩包士多啤梨及一套5件森林動物插牌，3-4人享用）

最少兩日前預訂，訂購網址請按此。

取貨地址及時間：

尖沙咀海防道53-55號海防大廈2樓8室

取貨時間：星期四、五下午3:00-7:00或星期六，日及公眾假期下午1:00-7:00

另可選擇送貨服務，詳情請按此。

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記者：蕭雅文