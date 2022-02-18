【新冠肺炎】何栢良批要病人戶外候診不可接受　促醫管局24小時內處理問題

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

本港第5波疫情嚴峻，公立醫院不勝負荷，連日多間公立醫院均在急症室外，安排病人露天臥床候診。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示， 批評當局要讓病人，特別是長者在戶外等候是不可接受，認為因應天氣轉變， 當局應在 24小時之內，處理在醫院戶外滯留的病人，將他們轉到醫院室內地方。他又呼籲市民要盡快打針，並 鼓勵市民上班及下班時要戴兩個口罩，減低感染風險。

何栢良今早接受電台訪問時指，由於天氣會轉冷，當局應在 24小時之內，處理在醫院戶外滯留的病人，因為病人大多為長者，批評讓他們在戶外等候是不可接受，應盡快將他們轉到醫院室內地方，包括醫院大堂及走廊，「因為情況緊急，都需要考慮。」

他又說，當局要先統計戶外等候入院病人的數量，如帶新冠病毒，可根據其情況，由一線轉去二線治療設施，或再轉去其他社區治療設施，而非傳染病人可透過日間護理及其他支援方式，盡量安排他們及早出院，以騰出床位。

他指出， 醫院員工每日確診及初確數字，過去一周基本上「每兩日翻一翻」 ，可以反映社區的傳播鏈，認為社區有過萬宗確診：

現時每日在社區新增個案，幾乎可以肯定有過萬宗。

另外，他認為港府可要求私家醫院每日報數，了解 兒科及成年人病床的使用情況，未有病人使用的，讓當局了解情況，或可讓非傳染性的病人轉去私家醫院，相信他們在人手上可以應付。

他又呼籲其他仍未打針的市民要盡快打針，而當局也應加強配套，將每日打針量提升至30萬劑。他表示，市民戴N95或兩個口罩，可減低傳播風險至83%，鼓勵市民上班及下班時要戴兩個口罩：

因為你搭村巴、小巴、地鐵等人多擠逼的地方，如不戴兩個口罩，單單只戴一個口罩，是有機會會受到感染。

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記者：郭詩詩