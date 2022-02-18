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【愛情值日生】ERROR四子推新歌邀黃偉文填詞　MV濃厚復古味重現初代「交友App」

娛樂 13:13 2022/02/18

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ERROR四子推新歌邀黃偉文填詞，MV濃厚復古味重現初代「交友App」。

由阿Dee（何啟華）、193（郭嘉駿）、肥仔（梁業）、及保錡（吳保錡）組成的組合ERROR終於有新歌！ERROR官方社交平台昨日貼出新相，透露四子將於今日（18日）推出新歌《愛情值日生》，預告片中滲出濃濃的「復古」味道，四子Chok出「青春情懷」，令粉絲極為期待今晚的MV首播！

ERROR上一首推出的組合歌曲，已經是去年7月的《我們不Chok》，事隔半年，ERROR四子換上80年代的「復古」風格，獻出新作《愛情值日生》，並於今日中午上架，MV則於今晚八點推出。

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（instagram圖片）

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大玩80年代風格

ERROR在官方網站帖文寫道：「無獎競猜ERROR情人s大賽，究竟今次我哋請咗邊幾個飾演佢哋四個嘅情人s呢。」預告片段中見四子換上80年代的青春打扮，場景設計精美，更重現極有年代感的初代網上交友平台「Yahoo!有緣人」的頁面。

ERROR的經理人花姐（黃慧君）亦有幫忙宣傳新歌：「Sweet sweet 嘅歌曲由佢地演繹，別具風味，仲有一隻勁正MV。」

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黃偉文出手填詞

《愛情值日生》找來Wyman（黃偉文）填詞，Wyman亦有在社交網站就新作發文：「Error 終於搵我寫，咁我點樣寫先至最似佢哋呢，我自己都好期待！」

Wyman續稱：「其實主題大橋係佢哋四個比我嘅（我覺得係一個好勁好大膽嘅idea，大家聽歌時可以留意吓），80年代 mood 呢，係作曲兼監製何秉舜定嘅，我只係試吓寫返80‘s 啲配合返，工作好輕『擎』。至少『愛情值日生』呢啲名，「浸除」都唔似而家啲歌啦呱。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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