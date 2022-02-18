【家世顯赫】鄧梓峰家族資產高達20億　慳家富二代一架車揸足27年

▲ 鄧梓峰家族顯赫資產高達20億。

鄧梓峰早前於TVB劇集《青春本我》穿上太空衣，「神還原」迪士尼人物巴斯光年，這個可算是最高質的Cosplay！

現實中，鄧梓峰入娛樂圈前曾當皇家香港軍團（義勇軍），英文流利並十分熟悉軍事和飛行知識豐富。

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作風低調不炫富

鄧梓峰不但博學多才，而且出身非凡，父親鄧廷琮經營空運和海運業務，大哥鄧小宇是作家及「號外」雜誌創辦人，二哥鄧小宙亦是作家，並打理家族生意，鄧氏家族資產高達20億。

不過，鄧梓峰向來作風低調，從不炫富，亦不似一般富二代玩世不恭。30歲已成家立室，與妻子育有4名子女，子女跟爸爸同樣美國波士頓大學畢業，一屋書卷味。

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​​​​​​​十項全能

會計系畢業的他放棄高級會計師工作，毅然加入娛圈，曾在加拿大電視台擔任新聞主播，回流後到商台任DJ，至今成為金牌司儀。他精通四文五語，包括中、英、法及德文，哥爾夫球、潛水、馬術、劍擊、詠春及筆跡分析都有愛參與，可說十項全能。

作為劇集及電影「綠葉王」，就算飾演警司、醫生、機師等專業角色都入型入格。現實中他亦是一名機師，2000年考獲小型飛駕駛執照，擁有逾千小時飛行經驗，為香港飛行協會會員及香港航空青年團長官。在劇集《衝上雲霄》飾演機師外，更擔任劇集的飛行技術指導，專業駕駛技術更獲監製讚賞。

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低調慳家又貼地

雖然經常四圍飛，愛打高爾夫球過上流生活，但生活十分貼地，去年被拍到帶雙胞胎兒子行商場，購買價值79元的保暖衣，慳家的他一架車更揸足27年，相信比起任何時下年輕富二代更貼地氣！

疫情影響，其司儀工作被逼打停，鄧梓峰不時上載生活照，意外令豪宅內部環境曝光。可見家中裝潢簡約，不浮誇不奢華，非常切合其本人。