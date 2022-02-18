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【愛滋病】全球首位女性愛滋病康復者　移植臍帶血幹細胞後病毒消失

健康 12:58 2022/02/18

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全球首位女性愛滋病康復者，移植臍帶血幹細胞後病毒消失。

愛滋病治療方法再現新曙光，美國一名女性愛滋病患者透過移植臍帶血幹細胞3年多後，已無需接受愛滋病治療長達14個月。國際愛滋病協會表示， 該案例是全球第3宗愛滋病痊癒個案，同時亦為首宗女性病例。

該名64歲女子先後在2013年及2017年患上愛滋病及白血病，當時醫療團隊為她移植臍帶血幹細胞，捐贈者來自一位先天對愛滋病毒具免疫力的人士，由於臍帶血幹細胞移植需時約6周，她期間曾接受近親捐血，提高身體免疫力。

她在接受移植手術約3年多，已無需再接受愛滋病治療，14個月後未有任何復發跡象，血液檢測中亦未發現病毒抗體。

最新影片：

國際愛滋病協會（International AIDS Societ）主席Sharon Lewin發表聲明確認，個案為全球第3宗愛滋病治癒個案，同時亦是首宗女性個案。

此前兩宗愛滋病治癒個案患者均為男性，他們接受骨髓移植進行治療。不過，兩人在手術後都出現嚴重副作用。其中一人在移植手術後一年體重暴跌及聽力受損，其後多次感染病毒；另一名患者接受手術後幾乎性命不保，其後12年都未有感染病毒，惟2020年時因癌症離世。

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責任編輯：羅嘉欣

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