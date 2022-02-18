  • 16°C
香港時間 : 2022218日 (週五) 13:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗疫的士】抗疫專屬的士今日起運作　業界指首20分鐘已收到300個預約

社會 12:35 2022/02/18

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

抗疫專屬的士接載新冠患者往指定診所。 陳靜儀攝

醫管局本周三啟用7間「指定診所」，協助診斷和治療等候送院的輕症病人。為配合求診人士往返診所的需求，的士業界設立專屬車隊，300架專屬的士今日（18日）起提供服務。負責營運的車行車主協會常務副主席鄭敏怡，的士今早8時起已收到大批預約，在20分鐘內，只計網上平台已收到超過300個預約。

7間指定診所即日起接收輕症患者，一文看清求醫預約注意事項。詳情即看:【下一頁】

鄭敏怡今早接受電台節目中指，有關服務今早7起起開始預約，8時起投入服務，在開始的20分鐘內，只計網上平台已收到超過300個預約，指暫時仍可應付，會陸續按時段處理預約。

不少輕症感染者到指定診所求診。陳靜儀攝

她表示，今日有約300名司機提供服務，不少司機在今早5時已開始準備，包括事前作快速測試、穿著防護衣、消毒車廂等。她提醒乘客上車後，只可坐後座，減少與司機交談減低感染風險，行車時要打開車廂，確保空氣流動。她又指，有部分司機為減低傳染家人風險，安排各自家屬住在同一單位，而司機住另一單位。

抗疫專屬的士接載新冠患者往指定診所。（陳靜儀攝）

抗疫專屬的士車隊今日起投入服務，一文看清車身標誌及預約詳情。詳情即看:【下一頁】

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【天氣預測】冷鋒明早抵港急冷兼有雨　市區氣溫一日跌5度晚上僅11度【附未來9天天氣預測】
今日 09:52
【天氣預測】冷鋒明早抵港急冷兼有雨　市區氣溫一日跌5度晚上僅11度【附未來9天天氣預測】
【新冠肺炎】恒生黃大仙分行員工確診　即日起關閉消毒【不斷更新】
今日 11:37
【新冠肺炎】恒生黃大仙分行員工確診　即日起關閉消毒【不斷更新】
【李澤鉅不適】李澤鉅不適咳嗽聲音沙啞　長實：正接受新冠肺炎檢測
今日 11:42
【李澤鉅不適】李澤鉅不適咳嗽聲音沙啞　長實：正接受新冠肺炎檢測

你可能感興趣

【天氣預測】冷鋒明早抵港急冷兼有雨　市區氣溫一日跌5度晚上僅11度【附未來9天天氣預測】
今日 09:52
【天氣預測】冷鋒明早抵港急冷兼有雨　市區氣溫一日跌5度晚上僅11度【附未來9天天氣預測】
【新冠肺炎】恒生黃大仙分行員工確診　即日起關閉消毒【不斷更新】
今日 11:37
【新冠肺炎】恒生黃大仙分行員工確診　即日起關閉消毒【不斷更新】
【李澤鉅不適】李澤鉅不適咳嗽聲音沙啞　長實：正接受新冠肺炎檢測
今日 11:42
【李澤鉅不適】李澤鉅不適咳嗽聲音沙啞　長實：正接受新冠肺炎檢測
強制檢測 診所 電台 電台節目 司機 服務

最高瀏覽

【孕婦染疫】懷孕29周確診發燒腹痛親述入院治療經過　需簽開刀同意書︰一路簽一路喊
17:42 2022/02/17
【孕婦染疫】懷孕29周確診發燒腹痛親述入院治療經過　需簽開刀同意書︰一路簽一路喊
【防疫藥物】疫下市民瘋搶2大袋傷風感冒藥　藥劑師拆解止痛藥成分+建議買3類藥
11:47 2022/02/17
【防疫藥物】疫下市民瘋搶2大袋傷風感冒藥　藥劑師拆解止痛藥成分+建議買3類藥
【疫下筍工】檢測中心採樣員月入5萬 網民：我無高學歷已經好滿足
18:03 2022/02/17
【疫下筍工】檢測中心採樣員月入5萬 網民：我無高學歷已經好滿足