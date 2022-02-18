【抗疫的士】抗疫專屬的士今日起運作　業界指首20分鐘已收到300個預約

▲ 抗疫專屬的士接載新冠患者往指定診所。 陳靜儀攝

醫管局本周三啟用7間「指定診所」，協助診斷和治療等候送院的輕症病人。為配合求診人士往返診所的需求，的士業界設立專屬車隊，300架專屬的士今日（18日）起提供服務。負責營運的車行車主協會常務副主席鄭敏怡，的士今早8時起已收到大批預約，在20分鐘內，只計網上平台已收到超過300個預約。

7間指定診所即日起接收輕症患者，一文看清求醫預約注意事項。詳情即看:【下一頁】

鄭敏怡今早接受電台節目中指，有關服務今早7起起開始預約，8時起投入服務，在開始的20分鐘內，只計網上平台已收到超過300個預約，指暫時仍可應付，會陸續按時段處理預約。

▲ 不少輕症感染者到指定診所求診。陳靜儀攝

她表示，今日有約300名司機提供服務，不少司機在今早5時已開始準備，包括事前作快速測試、穿著防護衣、消毒車廂等。她提醒乘客上車後，只可坐後座，減少與司機交談減低感染風險，行車時要打開車廂，確保空氣流動。她又指，有部分司機為減低傳染家人風險，安排各自家屬住在同一單位，而司機住另一單位。

▲ 抗疫專屬的士接載新冠患者往指定診所。（陳靜儀攝）

抗疫專屬的士車隊今日起投入服務，一文看清車身標誌及預約詳情。詳情即看:【下一頁】

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：郭詩詩