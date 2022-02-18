【心靈師】林明禎突破形象演抑鬱病人　Dee哥與女神合作笑言享艷福

▲ 《心靈師》

由李璨琛監製兼主演的電視劇《心靈師》正式開拍，導演鍾盛遠率領主要演員在昨晚（2月17日）於堅尼地城進行拍攝，出席演員包括林明禎、姜文杰、楊詩敏、何啟華（Dee哥）、顏子菲、劉蘊晴、呂熙及羅雲龍。

監製李璨琛透露，新劇於農曆年前已開工，將會拍至3月底。由於現時香港進入第五波疫情，劇組主要在室內取景，整個團隊皆注重防疫，除了進行拍攝時段，所有人員皆戴緊口罩防疫，李璨琛表示每天均會做檢測以策安全。

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Dee哥喜與林明禎合作

一向予人活潑開朗形象的大馬女神林明禎，是次在劇集中飾演抑鬱病人角色，她指最大挑戰是演繹內心戲。對於赴港工作之餘要對抗疫情，林明禎以可愛的廣東話說：「我們未埋位時都會戴上口罩，大家都會保持距離。自己亦接種兩次疫苗。」

至於組合Error成員Dee哥在今次演出擔任重要角色，不過大賣關子，表示導演提他不能劇透，更笑言演繹成功可以奪影帝。對於是次與大馬女神林明禎合作，幽默的Dee哥表示拍劇時要高度集中，最大艷福是念對白。

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