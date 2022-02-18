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【冷鋒襲港】周末僅10度黃凱詩教煮2款暖身美食　韓式泡菜豆腐湯＋鰹魚湯香菇雜坎【內附食譜】

保健美顏 15:26 2022/02/18

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周末冷鋒襲港，營養師黃凱詩教煮2款暖身美食。

還有兩星期就是三月天，卻遇上入冬以來最冷的天氣。沒有晚市的日子，被迫在家自煮，令人想到火鍋。戰友家琪埋怨︰「總不能天天吃火鍋！」我同意︰「對啊！所以，我近日想起日式和韓式料理。」

我續提議︰「所謂禦寒食物，大都是以湯或熱鍋奉上的東西，除了火鍋，用湯汁煮的食物，暖和程度不低。較簡單的是，韓式泡菜豆腐湯，有點微辣，加速血液循環，蠻不錯啊！有人喜歡配白飯，或者用湯年糕或粉絲伴吃也不錯。」

韓式泡菜豆腐湯（iStock圖片）

韓式泡菜豆腐湯

材料： 雞湯或鯛魚湯底、韓式辣醬、豆腐、娃娃菜、雞蛋。
做法：

1.選用雞湯或鯛魚湯底，加一大湯匙的韓式辣醬，煲滾後，加入豆腐和娃娃菜。

2.喜歡半熟蛋的，可以打一隻生雞蛋，多煮一會。

3.最後加入泡菜，便完成。記緊泡菜不宜煮太久，否則，當中有益的益生菌便大大浪費。

她聽罷我講解的食譜後，大喜︰「好建議，今晚就煮這個。」

「其實餃子湯也不錯，最好當然是自行包餃子，要簡單方便的話，那款碼頭雞肉餃子，都是個減肥餐的好選擇。」我續提議︰「日式的雜炊，也是禦寒的好主意。記起你曾告訴我，夏天吃粥就是弄得大汗淋漓，換句話說，冬天吃，就是不錯的暖身佳餚。有些朋友就不喜歡吃粥，認為粥是患病才吃，但是雜炊就不同了，是軟錦錦的飯。」

鰹魚湯香菇雜坎（iStock圖片）

鰹魚湯香菇雜坎

材料： 日式高湯（鰹魚湯）、白米、舞茸或切片乾香菇、雞蛋、蔥花少許。
做法：

1.先用適量鰹魚湯煮白米。

2.準備舞茸或切片乾香菇，雞蛋發成蛋漿。

3.鰹魚湯飯煮成後，加入菇類略滾，再倒入蛋漿，灑上蔥花，即成。

家琪笑說︰「你滿腦子都是食譜，怎麼不再寫書。」

我說︰「出書除了寫、還有攝影、食器安排、擺盆設計……實在沒氣力了，遲一點，總有機會的。」

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）

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