【慎服成藥】連花清瘟膠囊不是保健品萬靈丹　中醫解構成分：亂吃會減免疫力

▲ 連花清瘟膠囊不是保健品，亂吃會減低免疫力。

服用連花清瘟膠囊可防疫？近日掀起連花清瘟膠囊搶購潮，註冊中醫師林家揚提醒，此藥並非保健品，亂吃反而會削弱免疫力。他又講解連花清瘟膠囊主要成分的性質、功效，指出何時適用、何人慎用、何時要減藥或停藥。

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每日食兩粒，防疫一定得？

林醫師在「醫藝同行 Eli Care」facebook專頁表示，連花清瘟膠囊是中成藥，不是保健品。用於治療，而非預防。部份成分有少許毒性，不宜長期或大量使用。若體質不合適卻服用，反而會削弱正氣（免疫力），減低身體的抗病能力。

染疫後立即服用可減輕症狀？

他指出，連花清瘟膠囊不是萬靈丹，不是每個人也適合服用。中醫藥講求辨證論治，要視乎疾病和體質情況用藥。同一疾病，可有不同「證型」，不能一方走天涯。

甚麼情況下可服用？

連花清瘟膠囊有清瘟解毒、宣肺泄熱功效，所適用的證型為流行性感冒（熱毒襲肺證），症狀包括：

發燒或高燒；惡寒（輕度）；頭痛；肌肉痠痛；咽乾咽痛；鼻塞流涕（色黃或稠）；咳嗽（痰黃或質黏）；舌偏紅、苔黃或黃膩等

甚麼人不宜服用？

林醫師指出，根據連花清瘟膠囊主要成分的性味和功效，有8類人要慎服。13種主要成分包括：連翹、金銀花、灸麻黃、炒苦枯仁、石膏、板藍根、綿馬貫眾、魚腥草、廣藿香、大黃、紅景天、薄荷腦、甘草。

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他表示，此膠囊大部份為性質苦寒的藥材，有清熱解毒作用，例如：連翹、金銀花、石膏、板藍根、綿馬貫眾、魚腥草、大黃。苦寒易傷胃氣，脾胃虛弱、體質虛弱無實火熱毒者、一切寒證、陰虛體質均應忌用或慎用。

部份藥材能活血，例如大黃、紅景天。正服用西藥（如抗凝血藥物）、孕婦、月經期間、哺乳期等均應忌用或慎用。

同時，藥品包裝說明書已指出在下列情況下，慎服或不宜服用連花清瘟膠囊：

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症狀緩解後繼續服用，可鞏固療效？

林醫師指，連花清瘟膠囊不可以久服，否則治療變中伏。他提醒，要認清用藥時機，用前宜咨詢中醫師。用藥後，要留意症狀及體質變化。由於成藥袪邪成主，性質寒涼，為免損傷正氣，當症狀緩解後，要懂得及時減少藥量或停藥。

何時要減藥或停藥？

藥後症狀持續不減

藥後症狀加重

藥後出現異常不適，例如過敏症狀。

症狀緩解、熱證減輕或消失，例如無發熱咽痛、痰涕色轉白、質變稀等。

用藥3天症狀沒緩解，應找醫生就診。

內容已獲註冊中醫師林家揚授權轉載

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責任編輯：黃泳欣