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【私家門診】兒童發燒現上呼吸道感染　12間私家醫院門診收症情況一覽

兒童健康 14:22 2022/02/18

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12間私家醫院門診收症情況一覽。

第五波疫情嚴峻，確診數字屢創新高，公立醫院不勝負荷，有醫院需在室外架設帳篷安置病人。有出現發燒或上呼吸道徵狀的市民轉而向私家醫院求診，但現時不少私家醫院都不接收出現以上徵狀的病人。TOPick致電12間私家醫院門診查詢，了解其收症情況。

12間私家醫院中，嘉諾撒醫院及浸會醫院門診仍收症，養和醫院、聖保祿醫院及寶血醫院（明愛）需快測呈陰性才收症。其他醫院一旦求診者出現發燒或上呼吸道徵狀均不收症，或有條件下收症。

港島區

嘉諾撒醫院

大人及小童如有任何上呼吸道徵狀，如發燒、咳嗽等均可看門診，如有需要，醫生會建議病人進行檢測。

港怡醫院

如有發燒徵狀不收症，正接受強檢人士亦不收症（截至2月16日）。

養和醫院

見門診醫生前需進行新冠肺炎檢測，約2小時以上有報告，呈陰性者可見醫生，一般當天進行檢測，翌日見醫生（截至2月16日）。

港安醫院

不論大人及小童，非密切接觸者、沒有接受強檢者如有新冠肺炎徵狀如發燒、上呼吸道感染、嘔吐等，可到醫院外的藍色帳篷下見醫生。檢測需自費，一旦檢測呈陽性將一律不收症，須轉去公立醫院求診。

聖保祿醫院

大人及小童有任何新冠肺炎徵狀，必須先自行做快速檢測，只收取呈陰性病人，呈陽性一律不收症；而密切接觸、正接受強檢人士同樣不收症，建議轉去公立醫院求診。

明德醫院

大人及小童有任何新冠肺炎徵狀、密切接觸者、正接受強檢人士、快速測試呈陽性一律不收症，建議轉去公立醫院求診。

最新影片推介︰

九龍區

聖德肋撒醫院

小童出現發燒徵狀，一律不收症。大人經私家診所或該院門診判斷為有原因發燒，持有相關報告才會收症。

播道醫院

大人及小童出現發燒及傷風徵狀，一律不收症。

浸會醫院

收症，惟兒科專科需預約。

寶血醫院（明愛）

只收取即日於該院門診接受新冠肺炎檢測呈陰性的病人。

新界區

香港港安醫院–荃灣

不論大人及小童，曾接觸新冠肺炎患者一律不收症，否則可收症；另確診者一律不收症。

仁安醫院

病房爆滿，不收症。

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責任編輯︰王明芳

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