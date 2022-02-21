【有機蔬菜】營養師拆解有機食物營養價值　選購時必須留意一個要點

▲ 到底有機蔬菜營養價值如何？註冊營養師盧綺欣同你拆解。

近日菜價高漲，不少減肥戰友於會面時都抱怨價格貴之餘更搶不到新鮮蔬菜，迫於無奈下選擇了進口蔬菜和有機蔬菜。

其中一位是Emily︰「昨晚加班後到超市，發現所有蔬菜已被一掃而空，我只好買比平常價格高三倍的有機菜心。其實，有機蔬菜真的如網上所說營養價值比較高嗎？」

我首先向Emily解釋︰「有機食物或蔬菜是指在生產、加工、處理和銷售過程中，均採用有機方法，不使用合成的除害劑、化學肥料、生長促進劑和抗生素等，更不會使用基因改造和電離輻照（電離輻射滅菌）等人工技術。但是，目前並未有科學證據顯示，有機蔬菜比普通蔬菜有更高營養價值。」

▲ 進食有機食物始終有助維持生態環境的平衡和健康。（iStock圖片）

Emily再問︰「網上亦有些文章說，有機食物較為安全，因為沒有使用人工化學劑。那麼，這是正確的嗎？」

我再解釋︰「的確是可以避免一些殘餘的合成化學物，但是否較為安全，則不能確定。由於有機食物沒有使用人工除害劑，可能會導致霉菌在食物中生長，從而產生霉菌毒素，亦有更大機會受到微生物污染，所以，切勿以為有機蔬菜就等於新鮮，購買時要留意蔬菜有否發霉，進食前必須徹底洗淨和煮熟。」

Emily驚訝地說︰「這豈不是騙局！那為何人們要花幾倍價錢購買有機食物呢？」

我笑說︰「雖然有機食物的營養價值等可能與普通食物無異，但進食有機食物始終有助維持生態環境的平衡和健康，因此，從另一個角度而言，或許值得花費更多吧！」

撰文：盧綺欣（尚營坊註冊營養師）