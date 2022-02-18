【第五波疫情】屋宇署延長特別工作安排至3月4日　部分會議及視察將重新安排

▲ 屋宇署延長特別工作安排。（資料圖片）

本地疫情非常嚴峻，屋宇署今日（18日）宣布，將延長特別工作安排至3月4日，部分設施不會對外開放。

屋宇署發言人指，政府有需要繼續採取措施，大幅減少社區的人流和社交接觸，阻止病毒在社區傳播，署方會繼續為市民提供緊急和必須的公共服務至3月4日；實施特別工作安排期間，處理有關服務的時間可能較一般為長。



如市民要親身提交申請及文件，有關安排如下：

西九龍政府合署北座屋宇署總部地下設置投遞箱，星期一至五上午8時30分至下午5時30分接收市民提交的有關文件，署方會再通知相關人士收到有關資料或發出確認信；

於屋宇署總部地下設置的投標／報價箱，星期一至五上午8時30分至下午5時30分接收投標／報價文件

太古城屋宇署拓展部辦事處收發處櫃枱，星期一至五上午9時30分至下午4時30分接收新建築工程的法定申請及相關文件和表格。收發處並會預約申請人取回已處理的圖則及相關文件。

另外，屋宇署總部二樓的樓宇資訊中心、屋宇署總部地下的收件處、一般查詢處不會開放，直至另行通知。所有已預約於上述期間與屋宇署人員的會面、會議及視察將會重新安排，相關人士並會稍後獲另行通知，安排不包括為符合法例要求的重要會議，例如小型工程承建商註冊事務委員會會議。



屋宇署又呼籲，市民除真正有急切需要該署的公共服務外，應盡量減少親身到訪屋宇署辦事處；如有緊急舉報，可致電1823。

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責任編輯：黃悅晴