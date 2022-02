【育兒心得】教游泳見盡港孩被寵壞行為　 方力申：5歲細路當眾鬧姐姐要炒人

育有一子的藝人陳敏之開設了網上頻道,不時邀請圈中人士上頻道分享,最新一集請來方力申任嘉賓,方力申現時開設游泳學校並擔任教練,他在教育水期間見過不少港孩的行為,令他印象深刻。他更借用爸爸媽媽培養他們兩兄弟的故事,給予父母育兒建議。

最新影片推介:

陳敏之在影片中訪問方力申,大讚小方是好男人肯幫人又隨和,並指好信任將仔仔交給小方學游水,又大讚方爸爸、方媽媽教得好。小方提及,自己成長最重要就是由細到大都沒有工人,家頭細務全部由方媽媽包辦,直到他28歲才請第一個工人姐姐。

小方分享自己教小朋友游水時,目睹港孩主要有幾樣陋習,包括揀飲擇食、輸唔起、抗壓力低及接受唔到自己失敗:

有咩唔食,10隻手指都數唔晒,連水果都揀,因為長輩俾太多選擇佢。

小方續說,有些細路有時連練水都唔肯比賽:「輸唔起,父母讚到佢只係做自己叻嘅嘢, 唔識嘅嘢就唔做,入到社會時面對真正挫敗接受唔到,溫室長大嘅小朋友,抗壓力好低。」

小方建議家長不要過分讚賞小朋友,並鼓勵小朋友多做運動,從運動上學習承受挫折和失敗:「點解我老竇細細個就要我同細佬去學游水,就係因為覺得我哋呢代人太幸福,要係運動上面先鍛鍊到挫折同失敗。」

敏之問小方會不會曾經想過放棄?小方坦言試過:「有一次要去學游水,但去了兒童游樂場玩,點知老竇早到接佢 ,穿晒煲,不過冇打冇鬧,反而他覺得慚愧而爆喊。」小方說自己除了教游水外,疫情時會帶小朋友去沙灘執垃圾及去特殊學校探訪:

有一個小朋友探訪完後就話,生日唔要禮物改要錢,要將錢捐去慈善機構,有時同小朋友講佢哋明唔到,要帶佢哋親身感受。

5歲小朋友當眾訓斥姐姐要炒人

小方又舉出一個港孩的例子,他有次去參加一個5歲小朋友生日會:「呢家好興拎條棍打爛個蛋糕,然後好多糖果跌晒落嚟,啲小朋友去搶,跟住個壽星推開晒啲人,然後話呢啲嘢係佢,工人姐姐就話佢咁樣唔啱,然後小朋友話『I tell to dad to fire you!』」敏之聽完後,坦言「倒抽一口涼氣」。

陳敏之也在片中分享自己的例子,自己有個朋友任職司機,平時負責接老闆的子女放學,「有一次佢哋就去迪士尼,朋友車咗千金及佢幾個同學,朋友講笑,『不如陣間叔叔同你哋一齊去迪士尼玩吖』,只係6歲大嘅千金答『吓!我哋唔會同你去囉!你係司機嚟咋』!」小方聽就罷則說:

應該佢哋喺長輩身上學到,佢哋點樣對其他人,小朋友就會學到,你咁樣教佢,將來都係自己受,都係報應。

小方建議,家長不要在小朋友面前投訴別人:「小朋友大個咗覺得爸爸媽媽唔啱,佢照樣要你同佢道歉,一定係咁,我由細到大未聽過媽咪會同我講一句唔好意思、對唔住。」

敏之最後問到有啲小朋友學游水的資質,如果遇到害怕潛水的小朋友,如何令到他們有信心?小方說:「學游水好唔同,驚水好正常,游水係難,游水係好辛苦,作為父母要多啲鼓勵,好似爸爸會為細佬打氣,嗌得好大聲,雖然佢游水唔夠阿哥(指小方)叻,但就算拎第5名都嗌到最大聲。」

他更加分享,方爸爸發現弟弟辯論的才能,加以培養後,弟弟拿了多個學界中英文辯論冠軍,「慢慢發掘到小朋友長處,唔一定要游水叻就係叻。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

責任編輯:陳麗薇