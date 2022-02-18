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【育兒心得】教游泳見盡港孩被寵壞行為　 方力申：5歲細路當眾鬧姐姐要炒人

親子 13:51 2022/02/18

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育有一子的藝人陳敏之開設了網上頻道，不時邀請圈中人士上頻道分享，最新一集請來方力申任嘉賓，方力申現時開設游泳學校並擔任教練，他在教育水期間見過不少港孩的行為，令他印象深刻。他更借用爸爸媽媽培養他們兩兄弟的故事，給予父母育兒建議。

最新影片推介:

陳敏之在影片中訪問方力申，大讚小方是好男人肯幫人又隨和，並指好信任將仔仔交給小方學游水，又大讚方爸爸、方媽媽教得好。小方提及，自己成長最重要就是由細到大都沒有工人，家頭細務全部由方媽媽包辦，直到他28歲才請第一個工人姐姐。

小方分享自己教小朋友游水時，目睹港孩主要有幾樣陋習，包括揀飲擇食、輸唔起、抗壓力低及接受唔到自己失敗：

有咩唔食，10隻手指都數唔晒，連水果都揀，因為長輩俾太多選擇佢。

小方續說，有些細路有時連練水都唔肯比賽：「輸唔起，父母讚到佢只係做自己叻嘅嘢， 唔識嘅嘢就唔做，入到社會時面對真正挫敗接受唔到，溫室長大嘅小朋友，抗壓力好低。」

小方建議家長不要過分讚賞小朋友，並鼓勵小朋友多做運動，從運動上學習承受挫折和失敗：「點解我老竇細細個就要我同細佬去學游水，就係因為覺得我哋呢代人太幸福，要係運動上面先鍛鍊到挫折同失敗。」

敏之問小方會不會曾經想過放棄？小方坦言試過：「有一次要去學游水，但去了兒童游樂場玩，點知老竇早到接佢 ，穿晒煲，不過冇打冇鬧，反而他覺得慚愧而爆喊。」小方說自己除了教游水外，疫情時會帶小朋友去沙灘執垃圾及去特殊學校探訪：

有一個小朋友探訪完後就話，生日唔要禮物改要錢，要將錢捐去慈善機構，有時同小朋友講佢哋明唔到，要帶佢哋親身感受。

5歲小朋友當眾訓斥姐姐要炒人

小方又舉出一個港孩的例子，他有次去參加一個5歲小朋友生日會：「呢家好興拎條棍打爛個蛋糕，然後好多糖果跌晒落嚟，啲小朋友去搶，跟住個壽星推開晒啲人，然後話呢啲嘢係佢，工人姐姐就話佢咁樣唔啱，然後小朋友話『I tell to dad to fire you！』」敏之聽完後，坦言「倒抽一口涼氣」。

陳敏之也在片中分享自己的例子，自己有個朋友任職司機，平時負責接老闆的子女放學，「有一次佢哋就去迪士尼，朋友車咗千金及佢幾個同學，朋友講笑，『不如陣間叔叔同你哋一齊去迪士尼玩吖』，只係6歲大嘅千金答『吓！我哋唔會同你去囉！你係司機嚟咋』！」小方聽就罷則說：

應該佢哋喺長輩身上學到，佢哋點樣對其他人，小朋友就會學到，你咁樣教佢，將來都係自己受，都係報應。

小方建議，家長不要在小朋友面前投訴別人：「小朋友大個咗覺得爸爸媽媽唔啱，佢照樣要你同佢道歉，一定係咁，我由細到大未聽過媽咪會同我講一句唔好意思、對唔住。」

敏之最後問到有啲小朋友學游水的資質，如果遇到害怕潛水的小朋友，如何令到他們有信心？小方說：「學游水好唔同，驚水好正常，游水係難，游水係好辛苦，作為父母要多啲鼓勵，好似爸爸會為細佬打氣，嗌得好大聲，雖然佢游水唔夠阿哥（指小方）叻，但就算拎第5名都嗌到最大聲。」

他更加分享，方爸爸發現弟弟辯論的才能，加以培養後，弟弟拿了多個學界中英文辯論冠軍，「慢慢發掘到小朋友長處，唔一定要游水叻就係叻。」

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責任編輯:陳麗薇

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