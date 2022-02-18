【抗疫中藥】寒濕患者染Omicron輕症適用　中醫解構藿香正氣水功效預防惡化

▲ 中醫解構藿香正氣水功效。

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，市民連日分別搶購各式藥品，以備不時之需。註冊中醫師黃韻婷博士接受TOPick訪問，解構了一款名為「藿香正氣水」的中成藥，適合部分感染輕症Omicron的患者。

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黃韻婷受訪表示，藿香正氣水的功效為「解表化濕，理氣和中」。藿香正氣水中包含藿香、紫蘇、白芷、大腹皮、茯苓、白朮、半夏、陳皮、厚朴、桔梗、甘草、生薑、大棗等，主治外感風寒夾濕。症見外感初起、惡寒發熱、 惡心嘔吐、腹痛腹瀉、頭痛輕症，適用於夾寒夾濕的外感初起服用。

南方人士較適用

她指出，內地就是次疫情有數據顯示，Omicron傳播速度快、隱蔽性強、風邪特徵明顯。患者有頭痛、發熱、咽痛、鼻塞、流清涕、咳嗽、少痰或白痰，但很少有肺炎症狀。而南方地區人士感染Omicron後，也有不少人出現肚痾情形。由於Omicron初起出現類似感冒的徵狀，如低燒、想嘔、頭痛、肚痛，這些輕症初起時，香港人就較適合用藿香正氣水。

藿香正氣水適合在寒濕型急性外感初起時期服用。氣虛體質如少氣懶言、容易疲累、四肢冰冷、少運動、行3層樓梯都容易易氣喘的病人，又或痰濕明顯者，如痰多色白、肥胖、少運動、大便易溏薄（大便呈水樣不成形）、口乾不欲飲、少運動、易水腫的人士，都可在有症狀時使用。

水劑最為有效

黃韻婷續稱，服藥與否需視乎體質及病人本身正服用哪種西藥。如果出現高燒、咽痛、咳嗽痰黃、大便秘結、口乾口苦等，屬熱盛型外感，則不適宜服用。

巿面上有藿香正氣丸、藿香正氣散，以及藿香正氣片等出售。黃韻婷解釋，藿香中有效成份尤以中成藥藿香正氣水中的藿香醇，含乙醇40%至50%以發揮其主要作用，故此水劑是最為有效及辛辣度適合初起者，若對酒精嚴重過敏，或正在服用不宜與酒精共用的藥物，都應避免飲用藿香正氣水。

黃韻婷表示，如輪候強檢、自測的人士，可先行服用藿香正氣水，但如果任何症狀也未有出現，就不建議進食這類中成藥，而可以飲用湯水去增強體質。

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記者：陳昊淋