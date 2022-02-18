【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　屋于署工程師指倉內行走距離違規

▲ 屋宇署高級結構工程師高美儀今以專家證人身分作供。（梁錦麟攝）

2016年淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，導致高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職，死因研訊今（18日）續。屋宇署高級結構工程師以專家證人身分作供稱，未有證據顯示淘大工業村本身結構有問題，惟屋宇署事後量度迷你倉發現很多倉庫違反屋宇署就盡頭路行走距離的規定。

屋宇署高級結構工程師高美儀今以專家證人身份作供稱，淘大工業村曾於事發前將3樓防火門更換為耐火能力不足的金屬門，而按法例要求，防火門需由兩扇實心門組成，需防火及防煙。

高又指，淘大工業村2樓的樓板亦曾被非法移除，並非法加設1條樓梯通往1樓。高指，正常情況下不同地方均有防火間隔，若加設上述樓梯，1、2樓的火勢可從洞口互相蔓延。

高續指，政府規定由處所最盡頭處至出口的盡頭路行走距離不能多於18米，由任何一點至最近的防火出口的最長行走距離為36米。惟屋宇署事後量度迷你倉發現，不少倉庫均違反上述準則。

高又指，屋宇處曾派員到淘大工業村抽取橫樑上的石屎直接作結構評估，結果顯示所有結構均屬滿意，整個樓宇穩定性未有被火災影響。高指，未有證據顯示大廈本身結構有問題，大廈設計在耐火結構方面達致其目的。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟