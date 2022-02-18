【女團COLLAR】八女吸金力強全員再接新代言 與師兄MIRROR包攬炸雞界廣告
娛樂 16:05 2022/02/18
由ViuTV《全民造星IV》誕生的女團COLLAR，自出道以來工作接不斷，成為各大品牌新寵兒。繼首為寶礦力水特廣告代表，最近為KFC再任代言人。早前網上流傳8女拍攝廣告的花絮相，當時品牌官方Facebook專頁已默認。
今日（2月18日）再出新Post，為代言造勢。KFC於官方Facebook專頁上載一張剪影相片，8位COLLAR成員以及一名男士身影，估計就是專頁小編強調的「老細」。
【COLLAR成員】COLLAR任連鎖炸雞店代言人 前夫：夠膽你哋就出閃咭
帖文寫道：
最後直路！千呼萬喚，最期待嘅畫面終於出現啦！前夫們！一齊倒數三日，期待 Collar x KFC 有幾「爆」啦！
#KFCHK #CallCallCallCallCall #Collar #老細話今次講得㗎 #極度懷疑佢都係前夫
「前夫」（COLLAR粉絲）得知偶像代言，當然撐到行，更食住個勢「威脅」品牌，若不推出COLLAR成員閃卡則不吃，有卡日日食都無怨言。
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COLLAR VS MIRROR
有網民認為ViuTV左手打右手，因為MIRROR早已為麥當勞的麥炸雞代言，如今女團COLLAR接拍KFC廣告，即是互搶生意。有網民就不認同，反而覺得能帶動他們找更多工作，提升吸金力。如今ViuTV通殺炸雞界，當大家講起炸雞，必定想起旗下男女團。
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撰文 : TOPick柴犬出動