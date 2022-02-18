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【媽媽難題】鄰居裝修電鑽聲轟炸兼壞電腦　朱薰一家四口困獸鬥︰真係就快癲

育兒經 16:36 2022/02/18

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朱薰一家四口疫情下留在家中工作和上網課，卻慘遇鄰居裝修，連日被電鑽聲轟炸。

第五波疫情肆虐下，確診個案數字不斷攀升，爸媽既要在家工作又要照顧小朋友上網課，身心俱疲。由於商台有同事確診，DJ朱薰都要在家進行錄音工作，不幸地遇上鄰居裝修，連日來被電鑽聲轟炸，加上有部電腦壞掉，要和孩子輪流用電腦，簡直是媽媽惡夢！

近日商台接連有主持和播音員確診，包括節目《十八樓C座》及《公子會》主持金剛及劉翁，身為同事的朱薰為安全起見都要在家工作，同時要照顧小朋友上網課，她接受TOPick訪問時大吐苦水，自言在家好繁忙，「要搣開兩邊先攪得掂。」

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最令朱薰崩潰是鄰居連日裝修，幾乎整天發出電鑽轟隆聲，令她的錄音工作大受影響，要時刻捕實一瞬即逝的寧靜。

我要錄音好慘，要等佢鑽同鑽之間攝住一句句錄，錄到懷疑人生。

最新影片推介︰

輪流用電腦 仔女入睡後才工作

屋漏偏逢連夜雨，朱薰家其中一部電腦在此時壞掉，要讓出自己聲音剪接用的電腦給兒子「譚仔」上Zoom網課。雖然9歲大仔可以自理，但朱薰仍要陪伴5歲半的細女「妹之」Zoom，又要處理家頭細務，她要待仔女入睡才能繼續工作，晚晚做到凌晨2時，非常辛苦。

其實自己有公司嘢要趕，陪Zoom嘅幾個鐘自己又做唔到嘢……本身我哋可以一人一部電腦返學返工已經算好好，但其中一部死亡，即刻不敷應用，為咗個仔上堂時有得用，我要趁佢哋瞓咗嗱嗱聲盡量做嘢，因為我剪聲要用同一部電腦，又做到2點。

元宵佳節當晚，本來朱薰一家想開開心心食湯丸兼拆利是慶祝，結果全日受電鑽聲和壞電腦影響，令她全日忙到無停手，她不禁要唱句︰「我真係就快癲！」

游泳課也變Zoom游「電子水」

早前她在IG上分享過子女上網課的情況，想不到「譚仔」的游泳課也變成Zoom，「我諗游泳教練都冇諗過，游水堂都要變Zoom」。兒子對著電腦看泳手游泳的影片，朱薰看在眼內不禁笑稱︰「成件事即刻變得好in，游乾水再變埋游電子水！」

朱薰慨嘆現時疫情嚴峻，家中有大有細，一旦中招最怕影響家人，最慘現在看不到終點，不知道疫情何時才會完結，希望大家保重身體。

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記者︰林綺玲

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