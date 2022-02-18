推遲特首選舉早有蛛絲馬跡　譚耀宗今日終明言：相信一定要延期

▲ 全國人大常委譚耀宗。（經濟日報資料圖片）

全國人大常委譚耀宗今早在電台節目上表示，目前穩控疫情是香港的頭等大事，相信行政長官選舉一定要延期，待疫情穩定再恢復選舉，期望在今年7月1日前可以解決。

事實上，隨住第5波疫情一發不可收拾，建制陣營近日已預計，特首選舉必定要押後。有意爭取連任的特首林鄭月娥，昨日見記者時明言：「我們一定會按照主席要求，將抗疫視為壓倒一切的任務，換句話說，我們不會分心做其他工作了。」

譚耀宗昨日亦暗示，國家主席習近平所指的「控疫壓倒一切」，代表抗疫優先，其他都要放開，包括特首選舉，以免分心，因為或有候選人，本身負有抗疫責任，此時選舉會影響抗疫工作，建議港府和中央研究特首選舉安排。對於有人以為譚耀宗此說法是指林鄭，有消息人士表示，兩位司長李家超和陳茂波，都有份抗疫。

另外，日前已有消息傳出，會展有機會被改用做社區隔離，這個一直是歷屆特首選舉的地方，如果政府打其主意，意味會展屆時將不會用作特首選舉；加上港府正研究下月進行全民檢測，負責的正是政制及內地事務局局長曾國衞，若要同時籌辦全民檢測，工作十分艱巨，難以再分身去處理特首選舉事宜。

不過，究竟特首選舉要押後多久？新一屆特首選舉原定3月27日投票，本周日（2月20日）起報名，3月5日截止。《行政長官選舉條例》規定，若提名期內，無參選人取得足夠有效提名，選舉日期可以押後42天。

正居家隔離的潛在特首候選人、新民黨主席葉劉淑儀昨日表示，現時屬聚焦抗疫的時期，「我都在居家隔離」，相信任何參選人在這時候，都不可能進行正常的競選工程，但選舉若能押後至5月上旬，屆時即使未能「清零」，亦能緩和許多。

有資深建制人士認為，特首選舉只要在7月1日之前舉行即可，彈性很大，只要壓下疫情，不必清零，即可舉行。

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