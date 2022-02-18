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【勿說是推理】菅田將暉造型受追捧　白石麻衣瑛太串星拱照刺激收視

娛樂 14:13 2022/02/18

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《勿說是推理》

改編自人氣漫畫、日本刑偵喜劇《勿說是推理》講述高智商大學生久能整（菅田將暉飾）因為大學同學身亡而被指認為嫌疑犯，從此所到之處都有命案發生，堪稱「命案磁石」；自命平凡的他還意外成為警方的幕後軍師，屢屢成為破案關鍵。

《勿說是推理》在日本首播平均收視達13.6%，即使上周迎戰冬奧直播賽事仍突破雙位數字，該劇在香港亦於「黃Viu煲劇平台」上架。

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網民盤點頸巾造型

首度主演富士月九、歌影視三棲影帝菅田將暉是日本藝能界知名潮人，不但數度被圈中造型師票選為「私服最時尚男藝人」，熱愛古著的他還會親手改造衣服，據知他更試過製作獨一無二的紅色連身裙送給好友小栗旬的女兒，展現才氣一面，所以他與《勿說是推理》中不修邊幅的人設可謂存在極大反差。

劇中自命平凡的久能整經常自嘲：「我只是靠著父母接濟的普通大學生。」為符合角色設定，菅田將暉每集都以格仔頸巾、長版大褸的大學生造型現身。

造型看似千篇一律，卻被眼利的日本網民發現他的低調Fashion，光是第一集便換上五條頸巾，而且大多出自日本街頭品牌，最便宜只售912日圓（約港幣62），其他則落在4000日圓（約港幣270）至10000日圓（約港幣677）不等，其餘單品如冷衫約17600日圓（約港幣1190）。

「最強綠葉」遠藤憲一第一集扮演刑警。

預告更多串星登場

另外，《勿說是推理》採用典型的單元劇形式播出，因此每周都有知名演員跨刀客串，如「最強綠葉」遠藤憲一和小日向文世便在第1集和第5集驚喜現身、上位中的柄本佑和門脇麥擔任分集主角。

至於「門面擔當」白石麻衣和男神代表瑛太則是串連整部劇集的關鍵人物，為該劇生色不少，難怪製作人草谷大輔也笑言豪華的演出陣容令他受寵若驚，他更透露，今後還有更多強勁串星陸續登場。

門脇麥在第五集最後登場。

撰文 : TOPick柴犬出動

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