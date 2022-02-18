【抗疫支援】京東集團向港捐贈1億元人民幣抗疫物資【不斷更新】

▲ 小米基金會捐款500萬元抗疫。（陳靜儀攝）

本港新冠疫情嚴峻，為本港醫療系統帶來沉重壓力。不同企業宣布向香港捐款，用於抗疫物資採購。

【17:05】

京東集團宣布將向香港醫護人員捐贈1億元人民幣的抗疫物資。京東集團表示，此次捐贈將由「全港社區抗疫連線」統籌安排，只要香港抗疫有需要，京東隨時提供支援。

【15:36】

富途證券國際（香港）有限公司宣布，贈送1,000盒快速檢測套裝予有需要人士，將包郵快遞至各登記人士手上，與港人齊心抗疫。



富途將派發Diagons新冠病毒快速測試套裝，有需要的港人，可於下周2早上9時起於富途官方Facebook填寫電子表格登記，先到先得派完即止。快速檢測套裝最快2月下旬送達登記住址。

【15:13】

螞蟻集團宣布，捐贈1000萬予全港社區抗疫連線，捐款會用於醫護人員防護物資補給與生活物資保障，以支援日以繼夜工作的本港前線醫護人員，為他們加油打氣。

全港社區抗疫連線自2020年2月成立以來，一直本着「社區抗疫你我出力」的理念連結各工商機構、社區團體，為有需要的市民送上口罩、搓手液等抗疫物資，為有確診個案的大廈提供應急服務等。

【14:45】

騰訊集團宣布，為響應各界反饋的迫切需求，在宣布捐出首期1,000萬港元用於幼童和長者防疫需要後，騰訊決定透過旗下騰訊基金會追加4,000萬港元，總計向香港抗疫支援5,000萬港元。

【14:30】

小米基金會今日（18日）宣布，關注到香港新冠疫情對醫療系統及民眾健康造成極大壓力，向「全港社區抗疫連綫」捐款港幣500萬元，用以支持香港抗疫物資採購，為抗疫人員提供有關保障。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃穎津