【飛虎3】三大視帝陳豪+馬德鐘+郭晉安加盟　「黃金拍檔」黃宗澤吳卓羲第8度合作　

由邵氏兄弟出品的《飛虎3壯志英雄》將接棒《鐵拳英雄》，於下周一（2月21日）晚起於TVB黃金時段播出。《飛虎3》由樂易玲擔任總監製，集合苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲，並誠邀三大視帝陳豪、馬德鐘、郭晉安加盟。

《飛虎3》由查傳誼、李惠民、黃國強執導，參演的演員包括苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、王敏德、姚子羚、陳瀅、蔡思貝及蔡潔等。

充滿電影感

承接上兩輯的《飛虎之潛行極戰》及《飛虎之雷霆極戰》，新一輯《飛虎3壯志英雄》將延續打不死的飛虎精神。

今輯故事圍繞國際恐怖組織意圖在香港展開生化武器爭奪戰，一班飛虎隊員為對付恐怖份子鬥智鬥力，接連不斷的槍戰、飛車及大型爆破場口，配以埋身肉搏激戰畫面，被網民大讚有電影感。

黃宗澤吳卓羲第8度合作

今輯演員陣容非常強大，除原班人馬苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、梁競徽、張兆輝及王敏德外，新角色方面除了有三大「視帝」陳豪、馬德鐘及郭晉安強勢加盟，還有無綫小生級人馬蕭正楠，集合鬥戲鬥有型。

當中黃宗澤與吳卓羲更是繼TVB劇集《烈火雄心II》、《戀愛自由式》、《英雄·刀·少年》、《衝上雲霄》、《飛虎之潛行極戰》、《飛虎之雷霆極戰》及網絡劇《戰毒》後第8度合作，絕對「默契十足」。

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三大視帝加盟

劇中飾演張嘉軒的黃宗澤及飾演高子樂的吳卓羲同是飛虎隊員、情同手足，兩人角色設定完全不同，張嘉軒性格沉穩但優柔寡斷，高子樂做事果斷但容易衝動，二人因而產生矛盾。

強勢加盟的三大視帝，三人角色亦各有發揮。飾演飛虎隊總指揮范少鋒的陳豪，為保護同伴殉職，之後馬德鐘飾演的展博文會接替陳豪成為指揮官並成立秘密反恐小組S Team，並會與飾演國際刑警許俊飛的苗僑偉放下恩怨情仇，共同阻止化武病毒在香港蔓延。

至於郭晉安，則飾演生化武器研究專家杜文彬，角色亦正亦邪，非常考演技。

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