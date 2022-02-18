【齊心抗疫】許冠傑郭富城支援抗疫　共捐出4千份快速測試套裝

本港近日疫情嚴峻，社區確診數字不斷上升，市民用通訊軟件傳來傳去的網上流傳抗疫方法和確診後的步驟日日不同。有見及此，鄭丹瑞主理的「健康·旦」將推出特備直播節目「全民七小時抗疫Q&A」，屆時將有多位醫學專家即時解答網民觀眾的各類提問。

當中醫學專家包括：中大醫學院何鴻燊呼吸系統學講座教授許樹昌、香港醫務委員會執照醫生協會副會長唐繼昇、香港醫院藥劑師學會會長崔俊明、香港立法會醫療衞生界議員林哲玄、瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華、香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷，多位專家將應「健康·旦」邀請，為大眾提供官方最確實抗疫資訊、抗疫知識及病情發展，更會搜集社會抗疫資源即時協助弱勢社群。

最新影片：林淑敏許家傑訪問

當歌神許冠傑、天王郭富城得悉是次的號外直播後，立即響應，身體力行支持全城抗疫，兩位率先各捐出2,000套新冠病毒快速測試套裝，連同全仁醫療集團（TMG) 創辦人劉仲恆醫生和全仁健康產品創始人劉馬露明女士，向「健康·旦」捐出合共7,000套快速測試套裝，為香港社區盡一分力 ，「健康．旦」稍後將轉贈予慈善機構及基層市民，一盡綿力！

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《全民七小時抗疫Q&A》

日期：2月19日（六）

時間：上午11:00至下午6:00

「健康.旦」全民七小時抗疫Q&A：https://youtu.be/WwmiPi_K6ro