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【第五波疫情】樹仁大學不強制學生退宿　劃專屬樓層供初確學生隔離

社會 14:34 2022/02/18

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樹仁大學畫專屬樓層供初確學生自我隔離。（資料圖片）

樹仁大學常務副校監胡懷中今（18日）向全體師生發信，指學校已改為網上授課，接受學生退宿申請，但尊重學生選擇，不會強制或鼓勵宿生退宿，並指學校已搜購一定數量快速測試包派發給留宿同學，亦已在宿舍內劃出專屬樓層，供初期確診在宿生等候政府安排期間自我隔離。

胡懷中在信中指出，這波疫情初期，校方已將授課改為網上形式進行，考試亦將採用網絡進行及評核。大學亦接受退宿申請，至今已有300多位同學決定遷離宿舍。校方了解同學們各人居家環境及狀況不盡相同，繼續留在宿舍可能對家人及自身的處境和健康更有保障，尊重同學的選擇，不會強制或鼓勵宿生退宿。

校方也已搜購了一定數量的快速測試包，派發給有需要的留宿生，同學若出現感染徵狀，要主動通知宿舍管理部。另外，校方亦已在宿舍內劃出專屬樓層，供初期確診的在宿生在等候政府隔離安排期間作暫代自我隔離用途。樓層的衛生清潔會頻密嚴謹，入住同學須遵照有關使用設施的規定，亦請其他在宿同學理解及配合大學安排。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃小冰

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