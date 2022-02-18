【新冠肺炎】​社署再多3名職員染疫　銅鑼灣社會保障辦事處、長者生活津貼中央處理組等須暫時關閉【不斷更新】

▲ 各政府部門或其轄下管理設施今日再有職員確診或初步確診。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（18日）再有職員確診或初步確診。

【22:43】

​社會福利署今日宣布，由於數個辦事處分別出現初步確診及懷疑感染個案，香港仔綜合家庭服務中心、長者生活津貼中央處理組、石硤尾社會保障辦事處、長沙灣綜合家庭服務中心、銅鑼灣社會保障辦事處須暫時關閉。

該宗在香港仔綜合家庭服務中心的初步確診個案涉及一名助理社會工作主任，最近一次上班日期為昨日（17日）。

長者生活津貼中央處理組的初步確診個案則涉及一名文書助理，最近一次上班日期為2月15日。

至於石硤尾社會保障辦事處的初步確診個案，涉及一名二級工人，最近一次上班日期為2月16日。

3人工作時一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

【21:30】

羅湖懲教所今日（18日）表示，一名負責探訪登記服務的懲教人員初步確診，最後上班日為本周二。



懲教署已安排院所內相關職員進行病毒測試，並對相關地方進行徹底清潔及消毒。因此，羅湖懲教所的公務探訪服務將於明日至下周一暫停。

【21:00】

​食物及衞生局今日表示，深水埗地區康健中心有三名員工病毒檢測陽性，他們包括一名確診的工友、一名初步確診的活動支援員工和一名經快速測試檢測呈陽性的活動支援員工。

上述三名員工於深水埗石硤尾邨美禧樓二樓的深水埗地區康健中心主中心上班，工作時均有佩戴口罩及遵守相關防疫措施。

確診的工友負責包括清潔在內的一般工作，最後上班日期為2月8日。初步確診的活動支援員工為中心職員提供支援，最後上班日期為2月16日。至於另一名活動支援員工則是於中心昨日（17日）重開前為安全起見而進行的快速測試中檢測呈陽性，該員工已隨即離開中心。

【19:30】

衞生署今日（18日）表示，因有一名工作人員和一名應診人士對新冠病毒檢測呈初步陽性，以及另一名工作人員對快速抗原檢測呈陽性，署方三間牙科診所今日須關閉以進行徹底清潔和消毒。職員已聯絡已預約的受影響人士另作服務安排。

鄧肇堅學童牙科診所5字樓涉及一名在診所執行清潔工作的外判工作人員，最近一次當值日期為2月17日，同日對新型冠狀病毒檢測呈陽性。

荃灣政府合署牙科診所涉及一名牙科醫生，最近一次當值日期為2月15日，翌日（16日）出現病徵，今日接受快速抗原檢測呈陽性。

另外，一名應診人士2月16日到訪上葵涌修復齒科診所接受治療，署方今日接獲該名人士通知其對新冠病毒檢測呈初步陽性。他在診所候診期間一直有佩戴口罩，醫護人員亦有佩戴口罩和配備適當的個人防護裝備。

【16:59】

財經事務及庫務局一名新聞主任新冠病毒快速測試結果初步呈陽性。該名職員最後的上班日期為2月15日，當日下午曾參與在政府總部地下演講廳舉行的記者會。他於政府總部東翼24樓工作，工作時一直有佩戴口罩及遵從防疫措施。該職員最後上班時並無出現任何病徵，體溫檢測正常，他最近沒有外遊紀錄。



為了安全起見，當日出席記者會的政府官員今日已進行新冠病毒快速測試，測試結果均呈陰性。



財經事務及庫務局正安排為相關辧公室進行全面清潔消毒，而政府總部地下演講廳亦已作同樣安排。局方亦會要求同一辦公室的有關職員接受病毒檢測，並會與衞生署衞生防護中心保持緊密聯絡，以作出適當的跟進。

【16:30】

行政長官辦公室今日接獲合約承辦商通知，一名在該辦公室工作的清潔員工今日進行新冠病毒快速測試，結果為初步陽性。合約承辦商表示該名員工會盡快按衞生署指引交回深喉唾液樣本作化驗。行政長官辦公室亦已遵照衞生署衞生防護中心的建議為相關地方進行徹底清潔和消毒。

該名合約清潔員工最後一次上班日期為今日上午，她的日常工作無須接觸公眾，她亦沒有接觸行政長官。她工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄。

【16:30】

​香港郵政今日表示，一名郵務主任及一名郵務員初步確診。該名郵務主任於深水埗郵政局工作，最近一次上班日期為2月18日。該名郵務員曾於彩明郵政局及順利郵政局值勤，最近一次上班日期為2月14日。他們均在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離。他們在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。深水埗郵政局（包括郵政信箱大堂）、彩明郵政局及順利郵政局於今日至2月21日關閉。

【15:00】

財經事務及庫務局有員工快速檢測呈陽性，消息指該名員工曾出席過2月15日綠色債券計劃下發行綠色零售債券的記者會，同場有財經事務及庫務局局長許正宇、香港金融管理局副總裁劉應彬、環境局副局長謝展寰、水務署助理署長彭愛玲、香港上海滙豐銀行有限公司和中國銀行（香港）有限公司的代表亦有出席。

【14:35】

食物環境衞生署發言人今日表示，該署一名管工初步確診。

該名員工於食環署位於花園街123號A花園街市政大廈8樓的辦事處上班，最後上班日期為2月15日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

食環署會按衞生防護中心指引為相關地方進行全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒檢測。進口商今日如欲前往食環署位於同層的食物進／出口組（香港及九龍辦事處）辦理貨物清關，可到該組位於花園街市政大廈二樓的辦事處辦理。

【08:45】

食物環境衞生署發言人今日表示，該署一名文書主任新冠病毒病快速測試結果初步呈陽性。

該名員工於食環署位於黃竹坑業勤街23號THE HUB 18樓的辦事處上班，最後上班日期為2月11日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組