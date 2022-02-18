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【新冠肺炎】多個政府部門有員工染疫　財經事務及庫務局有員工快速檢測呈陽性【不斷更新】

社會 15:10 2022/02/18

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

各政府部門或其轄下管理設施今日再有職員確診或初步確診。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（18日）再有職員確診或初步確診。

【15:00】

財經事務及庫務局有員工快速檢測呈陽性，消息指該名員工曾出席過2月15日綠色債券計劃下發行綠色零售債券的記者會，同場有財經事務及庫務局局長許正宇、香港金融管理局副總裁劉應彬、環境局副局長謝展寰、水務署助理署長彭愛玲、香港上海滙豐銀行有限公司和中國銀行（香港）有限公司的代表亦有出席。

【14:35】

食物環境衞生署發言人今日表示，該署一名管工初步確診。

該名員工於食環署位於花園街123號A花園街市政大廈8樓的辦事處上班，最後上班日期為2月15日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

食環署會按衞生防護中心指引為相關地方進行全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒檢測。進口商今日如欲前往食環署位於同層的食物進／出口組（香港及九龍辦事處）辦理貨物清關，可到該組位於花園街市政大廈二樓的辦事處辦理。

【08:45】

食物環境衞生署發言人今日表示，該署一名文書主任新冠病毒病快速測試結果初步呈陽性。

該名員工於食環署位於黃竹坑業勤街23號THE HUB 18樓的辦事處上班，最後上班日期為2月11日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組

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