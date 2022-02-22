【潤肺湯水】發燒外感過後仍然咳嗽痰多　中醫推介3款湯水清熱增強肺氣【附食譜】

▲ 若發燒、外感過後仍然咳嗽痰多，中醫推介3款湯水，有助清熱潤肺。

香港人經常捱更抵夜，休息不足，體質虛火較多，喜歡凍飲、甜品，脾胃功能較弱，容易留有濕氣。所以醫師推介以下幾款湯水，比較適合身體容易燥熱上火、有虛火、多見乾咳咯血，容易有鼻血之人士飲用。這些湯水也適合身體出現發燒、外感之後，有陰液不足、感覺疲倦乏力、口乾、咳嗽等症狀的人士，有助舒緩及癒後恢復。

最新影片推介：

西洋菜南北杏羅漢果湯（4人份量）

功效：清熱潤肺 化痰止咳

材料：西洋菜1斤、南北杏15克、羅漢果1個、豬肺1個

做法：

1. 先將豬肺用生粉及水徹底沖洗乾淨後，切件汆水備用。

2. 西洋菜小心沖洗乾淨，羅漢果需要敲碎備用。

3. 在煲內加入6至8碗水，煲滾後加入所有材料，水滾後轉細火，煲大約2小時後即可飲用。

西洋菜有清心潤肺的功效，非常適合因為肺熱引致的咳嗽、甚至咳嗽黃痰咯血。豬肺可以補益肺氣，羅漢果清熱滋潤止咳。

沙參麥冬馬蹄南北杏湯（4人份量）

功效：清熱潤肺 化痰止咳

材料：北沙參20克、麥冬15克、馬蹄5粒、南北杏15克、 瘦肉300克

做法：

1. 瘦肉切件汆水備用。

2. 馬蹄洗乾淨後去皮備用。其他材料洗乾淨。

3. 在煲內加入6碗水，煲滾後加入所有材料，水滾後轉細火，煲大約1.5小時後即可飲用。

北沙參清肺熱、滋肺陰，也可以益胃生津；針對容易乾咳、燥咳、口乾、聲沙之人士，有清熱養胃生津的功效。

佛手瓜桑葉扁豆南北杏蜜棗湯

功效：健脾潤肺止咳

材料：佛手瓜1個、桑葉10克、白扁豆10克、南北杏15克、蜜棗3粒、瘦肉300克、陳皮1片

做法：

1. 瘦肉切件汆水備用。

2. 佛手瓜洗乾淨切塊備用，其餘材料洗乾淨備用。

3. 在煲內加入6碗水，煲滾後加入所有材料，水滾後轉細火，煲大約1.5小時後即可飲用。

佛手瓜、扁豆，幫助疏肝健脾化濕。另外桑葉、南北杏，可以潤肺止咳，是由著名古方《桑杏湯》化裁而來。

飲用注意事項

各人體質不同，大家可配合自己體質，自行選擇。

身體陽氣不足，經常容易手腳冰凍、易頭暈眼花、腹脹腹瀉、月經色淡之人士不適合，或者要先諮詢註冊中醫師才可飲用。

若懷疑是外感病徵，請勿猶豫，應盡快進行檢測及求診為上策。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9