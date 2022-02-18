【新冠肺炎】快速測試呈陽性點處理？一文睇清6大Q&A

▲ 快速測試呈陽性如何處理？一文睇清6大Q&A。

本港第五波疫情持續，連日來確診數字屢創新高，社區有大量初確、確診者等候入院。為求安心，不少市民紛紛購買快速抗原測試套裝進行自我檢測。不過，若然檢測結果呈陽性應如何處理？等候入院期間有何注意事項？TOPick根據政府發出的指引整理了6大Q&A。

1. 快速測試套裝結果陽性怎樣辦？

如市民自行使用快速測試套裝而測試結果呈陽性，應再進行核酸檢測，以作覆檢。他們應盡量留在家中，避免外出，並邀請親友協助取得和運送深喉唾液樣本收集包。如結果仍然呈陽性，當局會按視之為檢測呈陽性或初步陽性的個案處理。

2. 沒有病徵或徵狀輕微 等候移送期間應注意甚麼？

在等候期間應做好個人防護措施，經常清潔雙手和注意咳嗽禮儀。

如家庭情況許可，感染人士應留在自己的房間內，關上房門並盡量避免與其他同住人士有面對面的接觸、共同進餐或共享私人物品。

如果需要離開房間，須正確佩戴緊貼面部的外科口罩。

環境衞生方面，建議盡可能打開窗戶以保持單位空氣流通，並每日清潔和以 1 比49 稀釋家用漂白水消毒家居環境。

如需要共用洗手間，應在每次使用後即時清潔和消毒，並每星期至少一次把約半公升清水倒入每個地台排水口。

3. 感染人士在等候期間可以外出？

感染人士在等候移送期間應盡一切可能留在家中，避免外出。如必須外出（例如前往求診），須做好個人防護措施，盡可能使用點對點交通工具。

4. 出現病徵怎麼辦？

醫院管理局已設立熱線，供有需要人士查詢並向他們提供醫療建議。醫管局亦已啓動「指定診所」，協助處理病況較輕微的感染人士，讓他們可以接受適當的診治。

最新影片：

5. 7間指定診所地址及開放時間？

筲箕灣賽馬會普通科門診診所一樓（筲箕灣柴灣道8號一樓）；預約電話：2560 0211

堅尼地城賽馬會普通科門診診所（堅尼地城域多利道 45 號）；預約電話：2817 3215

柏立基普通科門診診所（新蒲崗太子道東600 號）；預約電話：2383 3311

九龍灣健康中心普通科門診診所（九龍灣啟仁街9號一樓）；預約電話：2116 2812

南葵涌賽馬會普通科門診診所（葵涌葵盛圍310號）；預約電話：2615 7333

圓洲角普通科門診診所（沙田插桅杆街29號地下）；預約電話：2647 3383

天水圍(天業路)社區健康中心一樓（天水圍天業路3號一樓）；預約電話：3124 2200

政府已設立專屬車隊，300架抗疫的士於今日（18日）起提供服務。已預約指定診所服務的求診人士透過專設的預約平台，或每日上午8時至晚上10時致電3693 4770預約專屬車隊服務。

相關人士需提供姓名、聯絡電話、預約時間、指定診所、上車地點等資料。專屬車隊的司機會聯絡他們，以確認及安排接送服務。

6. 什麼情況需要報警？

若感染人士出現嚴重徵狀（如持續高燒，或有氣促、心悸及心胸痛等情況），應緊急致電 999 熱線，以期盡快安排救護車入院。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰http://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣