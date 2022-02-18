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【人大常委會】人大常委會會議本月27日至28日舉行　港區代表出席兩會前須在深圳檢疫隔離一周

政治 15:08 2022/02/18

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全國人大常委會會議將於本月27日至28日舉行。（資料圖片）

十三屆全國人大常委會委員長會議今日上午在北京人民大會堂舉行，由委員長栗戰書主持。會議決定，全國人大常委會會議將於本月27日至28日舉行。據了解，港區人大代表和政協委員下月3日赴北京出席兩會前，須在深圳檢疫隔離一星期。

內地官媒《新華社》報道，全國人大常委會會議的一項重要任務是為即將舉行的全國人大會議作準備。委員長會議建議，常委會會議審議擬提請全國人大會議審議的全國人大常委會工作報告稿、人大會議議程草案、以及大會主席團和秘書長名單草案等。

據了解，因應本港第五波疫情嚴峻，赴北京出席全國兩會的港區人大代表和政協委員接獲最新通知，下周四須持核酸陰性結果集體出發前往深圳，檢疫隔離7日，期間多次接受檢測，下月3日再乘包機前往北京，出席3月5日開幕的全國人大會議。

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責任編輯：陳葆琳

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