【校長專欄】SEN學生自言進步是最大獎勵 陳南昌校長：學生進步是老師最大動力

▲ 學生的進步，是老師工作最大動力。

很多帶着子女參觀我們學校的家長，都是從家長群中得悉我們一向的關愛政策，特別是對SEN同學的個別支援，更是專業可信。我們約兩成的學生都有特殊教育需要，他們跟其他孩子一樣，有渴望學習的時候，也有懶惰的時候，而他們最需要的，就是老師的專業支援策略，耐心的聆聽和陪伴。

劉鈺梅老師是其中一位陪着這班小朋友成長的天使，她在大學時修讀教育心理學，亦持有輔導文憑。起初擔任學生輔導員時，已善於跟學生溝通。為了提升自己的教學技巧和輔導方法，她現正修讀教育學士課程。劉老師說：

我們會深入評估學生的學習需要，全方位為學生提供個別化的支援，包括課堂以外的學習及社交小組，如與教育局共同設計的『校本中文寫作小組』就能協助有讀寫困難的學生發展寫作技巧。

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劉老師多年與SEN學生接觸，感受最深的是：「在工作中我發現SEN其實只是一種特質，如一些讀寫障礙的同學只是文字表達較遜色，但其語言表達能力很強；我希望跟他們同行，除設計可以幫助他們學習的教材及課業外，也會在課後與他們聊天。」

曾經有SEN學生跟我說：『Miss Lau，你不用給我獎勵，我的進步就是獎勵了。』對我而言，這份工作確實不容易，有時會感到頗疲累，但當看到學生有進步時，就成為我繼續投入工作的最大動力！

梁嘉堯老師在10年前加入南昌大家庭，是我校的SENCO (特殊教育需要統籌主任) ，在大學主修輔導心理學。對於剛從副校長手上接過這個工作，他說：「有別於以往的工作崗位，SENCO讓我更接近心中的教育理念。我相信每個學生都會成長，我們教育工作者的職責就是按學生的需要，營造一個正面而富有鼓勵性的環境，並成為他們的同行者，陪伴他們走這條成長路。」

SENCO這項工作為我提供了一個契機，與學校的不同持份者及校外機構合作，將心目中的融合教育理念實踐出來。「事實上，我們一直在跟不同的專業團體合作，例如與香港專業輔導協會合作的『優質師友計劃』，目的是為有特殊學習需要的學生家庭提供情緒支援及培訓，以協助家長發展正向的管教方式；又與教育局合作推行『全校參與分層支援有自閉症學生計劃』，協助自閉症學生提昇各種情緒調控、社交溝通及學習適應的能力。

此外，校內有多年輔導經驗的傅潔儀副校長做我們的顧問、專業熱心的劉鈺梅老師、兩個學校特別聘請的學生輔導員、教育心理學家及輔導組，大家緊密合作，肯定可以把同學照顧得好！

我們一直從校本政策、課程及文化落實「全校參與」照顧學習多樣性，我們注重關愛文化，致力為學生營造和諧共融的學習環境。最幸運的是我們擁有充滿熱誠、使命感的學生支援團隊，帶領着全校老師，照顧好每一個來到我們學校的SEN同學，既照顧好他們的成長，也為他們拓展多元出路。

