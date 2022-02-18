【抗疫工作】中聯辦與商界共商抗疫支援　李澤楷邀Mirror做抗疫大使　鄭志剛：騰出會展作檢測用途

▲ 中聯辦與商界商議抗疫支援。

中聯辦今舉行「香港社會同心抗疫行動會商會」，由中聯辦主任駱惠寧主持，出席者包括政務司司長李家超、還有華潤集團董事長王祥明、粵港澳大灣區企業聯盟主席蔡冠深、全港各區抗疫連線召集人陳振彬、電訊盈科主席李澤楷、新鴻基地產主席郭炳聯、新世界發展行政總裁鄭志剛、信和集團黃志祥、恒基主席李家傑、香港再出發大聯盟秘書長譚耀宗等，長實主席李澤鉅則因病辭謝出席今日的視頻會議。

其中，黃志祥表示，已派送28萬快速檢測包給市民，公司旗下酒店已申請作政府社區隔離設施，提供大概700個房間。黃永光負責的大灣區共同家園青年公益基金會亦捐出港幣600萬元，給有需要的市民。

李澤楷表示，香港正面臨疫情嚴峻考驗，會動員一切資源，為香港抗疫出力，採取的行動包括，請人氣偶像Mirror擔任抗疫大使，拍攝宣傳片鼓勵民眾居家，捐贈10萬套快速測試套裝和10萬個食物套餐等。

李家傑表示，恒基會捐款1300萬全力支持特區政府抗疫工作，在尋找土地方面，政府如有需要，集團樂意配合，包括提供200萬尺土地興建方艙醫院。

鄭志剛表示，和新世界必定竭盡所能抗疫，下周起，將派發20萬快速測試包給基層市民，新世界提供酒店700間客房做社區隔離之用，正安排100部大暖爐為在醫院急診室外，非常願意騰出會議展覽中心供政府做檢測用途，有線電視和各大商場會播放疫情即時消息，以及提供免費抗疫保險。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林曉君