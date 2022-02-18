  • 16°C
香港時間 : 2022218日 (週五) 16:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗疫工作】中聯辦與商界共商抗疫支援　李澤楷邀Mirror做抗疫大使　鄭志剛：騰出會展作檢測用途

政治 16:32 2022/02/18

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

中聯辦與商界商議抗疫支援。

中聯辦今舉行「香港社會同心抗疫行動會商會」，由中聯辦主任駱惠寧主持，出席者包括政務司司長李家超、還有華潤集團董事長王祥明、粵港澳大灣區企業聯盟主席蔡冠深、全港各區抗疫連線召集人陳振彬、電訊盈科主席李澤楷、新鴻基地產主席郭炳聯、新世界發展行政總裁鄭志剛、信和集團黃志祥、恒基主席李家傑、香港再出發大聯盟秘書長譚耀宗等，長實主席李澤鉅則因病辭謝出席今日的視頻會議。

其中，黃志祥表示，已派送28萬快速檢測包給市民，公司旗下酒店已申請作政府社區隔離設施，提供大概700個房間。黃永光負責的大灣區共同家園青年公益基金會亦捐出港幣600萬元，給有需要的市民。

李澤楷表示，香港正面臨疫情嚴峻考驗，會動員一切資源，為香港抗疫出力，採取的行動包括，請人氣偶像Mirror擔任抗疫大使，拍攝宣傳片鼓勵民眾居家，捐贈10萬套快速測試套裝和10萬個食物套餐等。

李家傑表示，恒基會捐款1300萬全力支持特區政府抗疫工作，在尋找土地方面，政府如有需要，集團樂意配合，包括提供200萬尺土地興建方艙醫院。

鄭志剛表示，和新世界必定竭盡所能抗疫，下周起，將派發20萬快速測試包給基層市民，新世界提供酒店700間客房做社區隔離之用，正安排100部大暖爐為在醫院急診室外，非常願意騰出會議展覽中心供政府做檢測用途，有線電視和各大商場會播放疫情即時消息，以及提供免費抗疫保險。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林曉君

相關文章

【第五波疫情】4位內地流行病學專家抵港作5天考察　內地檢測人員將到火眼實驗室視察
23:09 2022/02/17
【第五波疫情】4位內地流行病學專家抵港作5天考察　內地檢測人員將到火眼實驗室視察
【第五波疫情】屋宇署延長特別工作安排至3月4日　部分會議及視察將重新安排
今日 13:05
【第五波疫情】屋宇署延長特別工作安排至3月4日　部分會議及視察將重新安排
【第五波疫情】內地專家今早到政總開會　流動檢測車停泊於馬鞍山體育館
今日 13:43
【第五波疫情】內地專家今早到政總開會　流動檢測車停泊於馬鞍山體育館

你可能感興趣

【第五波疫情】4位內地流行病學專家抵港作5天考察　內地檢測人員將到火眼實驗室視察
23:09 2022/02/17
【第五波疫情】4位內地流行病學專家抵港作5天考察　內地檢測人員將到火眼實驗室視察
【第五波疫情】屋宇署延長特別工作安排至3月4日　部分會議及視察將重新安排
今日 13:05
【第五波疫情】屋宇署延長特別工作安排至3月4日　部分會議及視察將重新安排
【第五波疫情】內地專家今早到政總開會　流動檢測車停泊於馬鞍山體育館
今日 13:43
【第五波疫情】內地專家今早到政總開會　流動檢測車停泊於馬鞍山體育館
政治 李澤鉅 中聯辦 駱惠寧 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【孕婦染疫】懷孕29周確診發燒腹痛親述入院治療經過　需簽開刀同意書︰一路簽一路喊
17:42 2022/02/17
【孕婦染疫】懷孕29周確診發燒腹痛親述入院治療經過　需簽開刀同意書︰一路簽一路喊
【疫下筍工】檢測中心採樣員月入5萬 網民：我無高學歷已經好滿足
18:03 2022/02/17
【疫下筍工】檢測中心採樣員月入5萬 網民：我無高學歷已經好滿足
【抗原測試】市民用4款快速檢測結果不一　專家建議注意5大產品說明
13:47 2022/02/17
【抗原測試】市民用4款快速檢測結果不一　專家建議注意5大產品說明