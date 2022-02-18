【疫苗接種】楊潤雄：學校可直接聯繫醫生到校打針　亦可聯絡教育局代為安排

▲ 學校可直接聯繫醫生到校打針，亦可聯絡教育局代為安排（楊潤雄fb）

新冠疫苗被視為減低感染新冠肺炎後現重症的有效方法，教育局局長楊潤雄於社交媒體上表示，正與學界商量，在善用醫護界人力資源的大前提下，增加使用疫苗資助學校外展服務的靈活性和可行方法，如學校現在可直接聯繫提供疫苗外展服務的醫生，安排醫生到校為學生接種科興疫苗；如有需要，學校亦可繼續聯絡教育局為他們安排醫生，局方亦歡迎教職員、家長和監護人與學生於接種當日一起接種疫苗。

楊潤雄指，家長可以預約安排子女到各疫苗接種中心打針，也可透過學校以團體形式到疫苗接種中心，或接受由學校安排的疫苗資助學校外展服務，學校現在可直接聯繫提供 2019冠狀病毒病疫苗外展服務的醫生，安排醫生到校為學生接種科興疫苗；如有需要，學校亦可繼續聯絡教育局為他們安排醫生。

此外，各區學校亦可透過與鄰近學校進行聯校合作，以安排足夠的學生，集合在其中一所學校接受疫苗資助學校外展服務。教育局作為官立學校的辦學團體，正積極聯絡及籌備有關協作，安排合適的官立學校使用這項外展服務，同時協助區內其他學校（特別是規模較小的幼稚園），讓更多年幼學童早日接種疫苗。

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記者：鄧凱文