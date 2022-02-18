【抗疫工作】香港各界圍繞防疫抗疫正採取16項舉措　駱惠寧：行動是最好的宣言

▲ 駱惠寧表示，行動是最好的宣言。（資料圖片）

中聯辦今舉行「香港社會同心抗疫行動會商會」，由中聯辦主任駱惠寧主持，駱惠寧在會議上總結了香港各界圍繞防疫抗疫正進行的16項舉措，強調行動是最好的宣言。

駱惠寧開場發言時表示，欣慰地看到，連日來香港特區各方面響應號召，正在謀劃推出一系列舉措。林鄭特首和特區政府表示將切實擔負起主體責任，全力推進抗疫工作。立法會高效審議通過第六輪防疫抗疫基金撥款申請，不少議員提出了建設性意見。醫護人員在抗疫一線不辭辛勞，努力守護市民健康安全。愛國愛港政團社團、駐港中資企業等也各盡其能，傾力為抗疫提供支援服務。

他指出，抗擊疫情最寶貴的是信心，最重要的是團結，最迫切的是行動。今天我們一起會商，就是要推出一批同心抗疫的實際行動。

駱惠寧會上概括了目前香港各界圍繞防疫抗疫正在或將要採取的舉措，共有16項：

1.中資企業全力保障香港防疫和生活物資供應。今天晚上，一條從廣東到香港的水路運輸新航線開通，裝滿新鮮蔬菜和物資的貨船將從番禺開往油麻地。

2.中資企業保障香港供水、供油（氣）安全。

3.中資企業助力提升特區核酸檢測能力。

4.香港本地商家和中資企業騰出酒店做隔離場所，在部分商場、寫字樓提供疫苗接種點。

5.香港工商界捐借閑置土地建造隔離及醫療設施。

6.中資企業援建隔離及治療設施。

7.社會各界捐贈抗疫資金及物資。

8.香港本地商家和中資企業開展利民活動，推出食品、日用品打折不漲價等優惠。

9.香港本地商家鼓勵員工居家抗疫、在線辦公。

10.中資企業繼續推出金融紓困措施。

11.全港社區抗疫連線整合全港民間抗疫資源，組建「十八區抗疫愛心隊」，設立當區行動熱線，開展網絡義工服務及心理輔導。

12.香港演藝界開展抗疫聯合行動，創作傳唱「你我同心、香港一定贏」主題曲。

13.香港本地商家和中資企業利用戶外大屏、巴士車身等集中展映抗疫口號，營造氛圍。

14.開展挺抗疫一線醫護人員行動，百萬網絡接力聯署，內地電商平台專項支持香港一線抗疫醫護人員。

15.組建青年抗疫愛心車隊，召集100部的士和私家車接送醫護人員、轉運抗疫物資等；

16.香港再出發大聯盟為保潔人員提供防疫用品。

駱惠寧續指，以上這些實實在在的行動，有的已經落實，有的正在推進，相信大家一諾千金、篤行不怠，定能為抗疫勝利提供強大的物質支持和精神激勵。他表示，行動是最好的宣言。非常之時要有非常之策。中聯辦將按照中央統一部署，全力支持特區政府擔當好疫情防控的主體責任，全力協助中央有關部門和地方做好援港抗疫工作，全力推動愛國愛港陣營和社會各界凝聚同心抗疫的強大力量。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：林曉君