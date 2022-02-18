【封區檢測】石硤尾邨美薈樓發現至少70宗初步陽性個案　當局延長圍封

▲ 美薈樓。（梁偉榮攝）

政府昨日晚上7時起，指明深水埗石硤尾邨美薈樓為「受限區域」，今日（18日）決定延長「相關宣告」的執行日期，目標是在明日（19日）約中午12時完成此行動。

受檢人士須在其處所等候，期間按指定安排進行檢測，即連同昨日在本次宣告行動下進行的檢測一共兩次檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，並在食物及衞生局局長在考慮整體情況及公眾利益後同意下，方可離開其處所。



政府發言人表示，深水埗石硤尾邨美薈樓排放的污水樣本近日對新冠病毒檢查呈陽性，並在昨日的圍封檢測行動中發現70宗初步陽性檢測個案和８宗檢測結果為不確定的個案，情況令人憂慮。鑑於美薈樓具有極高感染風險，有必要採取果斷行動，把較早時根據第599J章作出的限制與檢測宣告行動延長至19日，以免病毒進一步擴散。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴