【醫護染疫】再破紀錄多150位公院醫護初步確診　8名病人入院篩查時初確

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（曾耀輝攝）

本港第五波疫情重創公營醫療體系，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今（18日）表示，有150位醫護初步確診，大部分於社區或家居感染，當局稍後會再公布詳細內容；8名病人入院篩查時初確，約20名同房病人被列為密切接觸者。

何婉霞指，至今共10名病人離世，8名病人昨晚已公布，另外兩人為62歲男病人及96歲女病人，二人均有長期病患，詳情即看【下一頁】。室求診人次居高不下，大部分病人來自老人院。她又表示市民不要送物資到醫院，現時最缺的是人手，呼籲私營醫護人員加入抗疫。

因應天氣趨寒冷，醫管局今日騰空室內地方，如後勤房間、走廊等改為病人等候區急症，詳情即看【下一頁】

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責任編輯：陳麗娜