【健身瑜伽】港人熱愛健身瑜伽 骨科醫生提醒缺乏熱身可致運動創傷

▲ 港人熱愛健身瑜伽，骨科醫生提醒缺乏熱身可致運動創傷。

注意健身、瑜伽易勞損 量力而為免運動創傷

香港人近年健康意識提高，越來越多人響應做運動的風氣，希望強身健體，加上喜歡新鮮感，每隔數年就會出現一股不一樣的運動風潮，例如早年的滑水、高爾夫球，以至近年的健身、長跑、瑜伽等，但不少人往往因為想盡快取得運動成果和達到訂下的目標，而忽略身體狀況，得不償失。

訓練不足、不當使用運動用具 易致意外受傷

由運動引起的創傷成因主要分兩大類：意外受傷及重複性勞損。意外受傷大多源於對運動項目不熟悉，沒有適當的相關訓練，選錯或不當使用運動用具。運動期間意外受傷一般難以預計，很多時因為突發情況或身體狀態欠佳，加上對該運動的訓練不足所致，常見於足球、籃球、羽毛球、網球、滑雪等。

疫情前不少港人都喜愛外遊時滑雪，但大部分人每年只會滑雪一、兩次，對運動熟悉度有限，加上沒有足夠和正統的訓練，有時當地滑雪場設施和器具亦未夠完善，很容易造成運動創傷。疫情期間大部分人都避免外出、較少運動，當隔一段時間疫情相對緩和時卻突然增加運動量，不過由於長時間沒有訓練，肌肉容易造成損傷；另外亦有部分人選擇在家中運動，例如舉啞鈴、瑜伽，甚或以電視遊戲作健身，但姿態和力度可能不當，也有人以為在家中跑跳毋須穿運動鞋，增加運動受傷機會。其實在家中進行跑跳運動亦應穿著合適的運動鞋，有助吸震和包裹足部，避免關節受傷或扭傷。

健身、瑜伽前應熱身

至於重複性勞損，較多因為身體未有充足準備便運動，例如缺乏熱身及伸展運動，或者因運動過量而引致疲勞，日積月累所造成。

不論男女都希望鍛鍊肌力和收緊線條，例如透過健身和瑜伽，達致改善身形體態的效果。然而，舉啞鈴、舉重等重量訓練動作，以及瑜伽所需的拉筋、伸展等柔韌性動作，看似簡單，往往最常被忽視。如果缺乏熱身，或者長時間以不正確的姿勢重複鍛鍊特定部位，很容易形成重複性勞損，甚至傷及神經線。一旦未有及時妥善處理和改善運動姿勢，就會造成運動創傷。

開始運動前，必須要做足熱身及伸展，最好由合資格的專業人士指導，或本身已有基本日常體能訓練。有些運動初哥為求盡快練得成果和維持好身材，會進行高強度密集訓練，或過度練習。要記得運動切忌急進，應量力而為，運動過後亦必須有適當的休息。

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