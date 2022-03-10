【關節勞損】長期勞損會引發肩周炎 骨科醫生拆解3個治療方案

▲ 長期勞損會引發肩周炎，骨科醫生拆解3個治療方案。

做運動都希望強身健體，但運動時跌跌碰碰在所難免。除了意外受傷，運動時經常做一些重複性動作，加上長期姿態不當或未有足夠熱身，也容易令關節或肌肉勞損，常見的重複性勞損包括網球肘、肩周炎和骨折。

反覆擊球動作 易致手肘肌腱發炎

網球肘（Tennis Elbow）或高爾夫球肘（Golfer's Elbow）是指手肘前臂的肌肉群，因為不斷受力、肌肉持續用力收縮，導致肱骨外或內的上髁肌腱發炎或撕裂。「肱骨外上髁炎」常見於網球及高爾夫球兩項運動，前者因打網球時握球拍，前臂筋腱用力過度，或反覆擊球動作造成，令手肘肱骨外側的肌腱發炎，故名為「網球肘」；後者因高爾夫球揮桿動作令肘部內側肌腱撕裂，故名為「高爾夫球肘」。

最新影片推介：

此類患者當手臂或手腕用力時會感疼痛，手肘關節活動受影響，無法握筆或提起物件，需要停止運動作休息。如有需要，醫生會處方口服消炎藥及止痛藥或注射止痛藥物紓緩徵狀，嚴重者甚至需要手術治療。

肩關節用力過度、長期勞損

肩周炎又名「五十肩」或「凝肩」，是源於肩膊重複某一動作或過分用力，引致圍繞肩關節的軟組織發炎。病發初期與一般扭傷炎症相似，令人容易忽視，直至持續勞損，患者的肩膊會出現疼痛，甚至不能活動自如。

多休息、服用消炎止痛藥及接受物理治療，都有助改善徵狀。如果情況持續惡化或藥物治療無效，則可考慮進行肩膊注射治療，把藥物直接注射至肩關節周圍軟組織。若肩周嚴重撕裂致無力提升手臂，甚至需要以手術修補。

跑步都會骨折？

一些需要身體接觸、碰撞激烈的運動，例如球類運動、跑步、拳擊等，容易引起骨骼相關的運動損傷，並常見於四肢。以跑步為例，跑步時每一下足部升降動作，都會令骨頭「硬撼」地面，特別是短跑比賽，踩地的動作令腳趾骨承受強大壓力，有機會令腳趾骨發生壓力性骨折。

要預防和避免骨折，謹記應在運動前做足熱身，日常亦要有足夠的肌力和平衡訓練，而且要多進食蛋白質豐富食物，並多曬太陽攝取鈣質，運動後有足夠休息尤其重要。

無論如何，運動時不應存在與他人比較的心態，練習強度要循序漸進，如不幸受傷，應盡早求醫，別小看傷勢，錯過治療黃金機會。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9