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【第一秒】側田闊別兩年回歸樂壇　感謝另一半喻珍惜眼前人

娛樂 15:49 2022/02/18

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

MV取景在泰國，側田與泰國女演員飾演情侶。

睽違樂壇兩年，側田終於再次推出作品，並且宣布正式加盟香港環球唱片，帶着耳目一新的作品和聲音，重回音樂正軌，以初心回饋樂迷。頭炮迎來廣東情歌《第一秒》。側田表示：「這兩年間我放下了很多，並再次尋找自己對音樂的初衷和做音樂的目標。」
 
兩年的疫情，令側田思考音樂創作上的方向，他認為：「創作音樂對我來說是一個life-long的旅程，希望可以聽著自己的音樂作品老去。這兩年讓我思考音樂創作上的方向，45歲的我認為現在才是我音樂旅程的開始，就像一個新人般。」

回歸樂壇。

以全新的姿態和面貌，唱出屬於自己的心聲，新歌《第一秒》由側田作曲兼監製、方杰和側田填詞，以及Ted Lo編曲，慢板情歌由”1”字貫穿，歌詞有「1生1世不變、愛你每1秒每1天、緣自第1秒」，甜蜜滿瀉。

側田道：「《第一秒》這首歌原是送給另一半的週年禮物，但我更想帶出的是每一段關係也許時間久了就會失去了最初的熱情，不論是愛情或友情。希望透過這首作品讓大家記起自己第一秒、第一瞬間看見伴侶或摯友的感覺，更加珍惜身邊的人。」

《第一秒》MV取景在泰國，側田與泰國女演員飾演情侶，上演一幕幕的甜蜜片段，他更在MV中彈結他「冧女」。MV當中亦不乏爭執片段，人與人之間的相處難免有傷心的時候，與歌曲主題呼應，希望大家吵鬧過後懂得珍惜身邊人。

最新影片：林淑敏許家傑訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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