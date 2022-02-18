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【公院爆煲】消息：醫管局向院舍發指引　確診長者如情況穩定將留在院舍原址隔離

社會 15:51 2022/02/18

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公院爆煲，許多病人難以入院。（梁偉榮攝）

第五波疫情爆發，多間安老院舍確診個案激增。醫管局昨曾指有院舍拒收可出院的長者，遭安老業界反駁指是醫院拒收已確診長者。消息指，醫管局九龍西聯網今日下午與安老業界召開視像會議，社署荃灣及葵青區辦事處人員亦有參與。會議上醫管局代表指，安老院舍無論如何都會有確診老人了，現時只能安排有需要的長者入院，並強調「唔係阻老人家入院，只是有些適合在院舍原址隔離照顧。」

Topick已經向社署、醫管局、衛生署查詢。

醫管局現時將派社區老人評估組，為安老院舍提供臨時應支援措施，包括麽個工作天進行巡視或者溝通、提供遠程醫療、就監測臨床參數向院舍提供建議；又指出院友如果持續發燒、減少進食、意識水平變化等會進一步考慮安排入院，而若血液動力不穩定、昏迷、血氧跌落至90%，就請院舍員工聯絡急症室送院。

會議上，葵涌安老院星榆琚代表指，院舍包括職員在內已經有10多人確診，甚至連替假人手都不足夠，質疑當局不處理這些確診的病人，是否是希望院舍停運。院舍曾向衛生署求助，希望知道應該如何照顧這些老人，但未有得到答覆。

同樣在葵青區的紫雲間代表則指安老院舍並非間間有能力在院舍處理傳染病老人，設備始終與醫院有區別，指院舍若「冧檔」，對醫院也是災難。

醫管局代表則指，院舍是否運營是社署的工作，非醫管局責任。代表指，了解院舍有侷限，醫管局會盡可能提供協助，「病情是活水，唔可以死水，度度唔郁得」又指醫院已經派代表前往院舍巡視，指「唔好指望佢哋（衛生署）來睇啦，每日6000多個個案，做唔到架啦。」

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：袁澍

 

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