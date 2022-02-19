  • 12°C
香港時間 : 2022219日 (週六) 13:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封區檢測】深水埗石硤尾邨美薈樓強檢行動結束　發現87宗初確和10宗不確定個案【不斷更新】

社會 12:28 2022/02/19

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

政府今日（19日）將多幢大廈列為「受限區域」。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，連續數天新增逾千宗確診個案。政府今日（19日）將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

【12:28】

政府在2月17日下午7時起圍封深水埗石硤尾邨美薈樓（不包括平台樓層），今日上午約10時完成強制檢測行動，並隨即在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。2次檢測共有約3,350人次接受了檢測，當中發現87宗初步陽性檢測個案和10宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約760戶，當中79戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【第五波疫情】涉及陪審團的新聆訊及死因研訊繼續延期　其他法庭聆訊如期進行
22:09 2022/02/18
【第五波疫情】涉及陪審團的新聆訊及死因研訊繼續延期　其他法庭聆訊如期進行
【第五波疫情】運房局與內地當局協調供港物資供應　包括研究利用水路運輸等方案
22:32 2022/02/18
【第五波疫情】運房局與內地當局協調供港物資供應　包括研究利用水路運輸等方案
【污水監測】4監測區污水檢測陽性　包括尖沙咀重慶大廈
23:11 2022/02/18
【污水監測】4監測區污水檢測陽性　包括尖沙咀重慶大廈

你可能感興趣

【第五波疫情】涉及陪審團的新聆訊及死因研訊繼續延期　其他法庭聆訊如期進行
22:09 2022/02/18
【第五波疫情】涉及陪審團的新聆訊及死因研訊繼續延期　其他法庭聆訊如期進行
【第五波疫情】運房局與內地當局協調供港物資供應　包括研究利用水路運輸等方案
22:32 2022/02/18
【第五波疫情】運房局與內地當局協調供港物資供應　包括研究利用水路運輸等方案
【污水監測】4監測區污水檢測陽性　包括尖沙咀重慶大廈
23:11 2022/02/18
【污水監測】4監測區污水檢測陽性　包括尖沙咀重慶大廈
強制檢測 疫情

最高瀏覽

【兒童確診】1歲半兒染疫高燒40°C公私院不收　港媽無助開設群組「肺炎媽媽自救寶寶區」
16:59 2022/02/18
【兒童確診】1歲半兒染疫高燒40°C公私院不收　港媽無助開設群組「肺炎媽媽自救寶寶區」
【疫情】消息：政府研究取消公務員在家工作　協助各區圍封抗疫工作
20:53 2022/02/18
【疫情】消息：政府研究取消公務員在家工作　協助各區圍封抗疫工作
【鐵拳英雄劇透】芊芊黑化失控米倉展大戰　劉佩玥壓軸登場成關鍵人物
13:40 2022/02/18
【鐵拳英雄劇透】芊芊黑化失控米倉展大戰　劉佩玥壓軸登場成關鍵人物