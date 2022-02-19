【封區檢測】深水埗石硤尾邨美薈樓強檢行動結束　發現87宗初確和10宗不確定個案【不斷更新】

▲ 政府今日（19日）將多幢大廈列為「受限區域」。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，連續數天新增逾千宗確診個案。政府今日（19日）將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

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政府在2月17日下午7時起圍封深水埗石硤尾邨美薈樓（不包括平台樓層），今日上午約10時完成強制檢測行動，並隨即在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。2次檢測共有約3,350人次接受了檢測，當中發現87宗初步陽性檢測個案和10宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約760戶，當中79戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳麗娜