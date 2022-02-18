【施政報告】議員倡加快發展北部都會區　明日大嶼擬2026年首階段填海

▲ 施政報告提出發展北部都會區，預計要20年時間基本完成。（經濟日報資料圖片）

立法會今日繼續辯論施政報告致謝議案，多名議員就土地房屋供應不足，提出多項建議。其中，有議員要求政府加快「北部都會區」發展，亦有議員建議限制居屋轉售，將用家和投資者的市場分割。

發展局副局長廖振新回應表示，政府估算在2019年至2048年期間，本港整體土地需求介乎5800至6200公頃，在多管齊下的供應策略下，期望同一年期內，整體新增供應達7300公頃；其中，中至長期的4100公頃，主要來自「明日大嶼」和「北部都會區」發展，分別涉及1000和2300公頃。

廖振新強調，政府會全速推進「明日大嶼」和「北部都會區」發展，其中「北部都會區」雖然預計20年基本完成，但當中部分項目將於未來數年進入「收成期」，例如正在施工階段的古洞北、粉嶺北、洪水橋和廈村等新發展區。他預計，在「北部都會區」新增發展的土地上，約4成單位在未來10年內落成。

至於「明日大嶼」方面，廖振新表示，政府今年第4季，會就仔細的填海範圍、具體用途、主要交通基建和走線、融資方案等4方面，提出初步想法。他續指，政府原來打算在2027年，展開首階段填海工程；現時正研究精簡程序，提前在2026年進行首階段填海，並在2033年首批居民入伙。

運輸及房屋局副局長蘇偉文則指，政府現時已覓得350公頃土地，可於未來10年興建33萬個公營房屋單位，滿足該年期預計的30.1萬個單位的需求。他又指，房委會今年會推售8900個居屋單位，及4700個「綠置居」單位，為防止短期投期活動，房委會已收緊居屋和「綠置居」的轉售限制。

會議期間，選委會界別議員孫東表示，特首林鄭月娥提出用20年時間，落實「北部都會區」發展屬過慢，促請特區政府學習深圳的發展速度，又強調：「大灣區發展不會等我們！」

工聯會議員麥美娟建議，政府發展「北部都會區」時，必須做到「基建先行」，而非讓居民先搬入做「開荒牛」。她同時建議，盡快就出售公屋房屋作出嚴格限制，分割用家和投資者的市場，強調房屋不應作為炒賣工具，政府要改變要市民置業以致富的概念。

另一議員議員黃元山則指出，房委會每年更新的5年建屋量預測，平均每次均有15%單位延誤落成，批評政府一直未有正視和解決有關問題，質疑政府聲稱已找到興建33萬個公營房屋單位的土地，但他相信未來6至10年的公營房屋延誤情況更嚴重。

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記者：胡偉明