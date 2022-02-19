【抗疫支援】交銀國際捐一萬套新冠快速檢測盒　將免費派發基層市民【不斷更新】

▲ 不同企業宣布向香港捐款，用於抗疫物資採購。（資料圖片）

本港新冠疫情嚴峻，為本港醫療系統帶來沉重壓力。不同企業宣布向香港捐款，用於抗疫物資採購。

【16:08】

交銀國際採購一萬套新冠病毒快速檢測試劑盒，於2月19日送至新界、九龍、港島各區的基層社團和街坊組織，將免費派發給基層家庭、劏房住戶、獨居長者以及安老及護理院舍、清潔、保安等一線工作人員。

▲ 深水埔街坊福利會理事長梁鉅海（右） 接收防疫物資。（交銀國際提供）

【16:00】

上海復星公益基金會(「復星基金會」) 今天宣布向香港捐贈價值1000萬港幣的抗疫物資，包括快速抗原檢測包、醫用口罩等。

復星基金會捐贈的物資中，除了醫用口罩，還包括快速抗原檢測包，物資將會通過香港非牟利機構及家庭醫生網絡等，轉贈至有需要的基層人士、長期病患者等，紓緩他們經濟及心理壓力，響應政府「早發現，早隔離，早治療」。

復星基金會表示，第五波疫情襲港，香港新增確診案例不斷攀升，給公共醫療系統帶來巨大壓力。基金會希望協助香港，全力支援抗疫，與全社會共渡難關，冀通過捐贈有關抗疫物資，為支援香港應對新型冠狀病毒肺炎疫情的工作貢獻一分力量。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳麗娜