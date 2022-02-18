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【一決高下】曾樂彤初嘗做OL滋味　面對職場是非豁達面對

娛樂 16:01 2022/02/18

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曾樂彤挑戰不同造型。

曾樂彤今日（18日）推出今年度首支廣東作品《一決高下》，歌曲製作及MV均找來全新的合作班底。

90後的曾樂彤，歌曲一直以自身在社會歷練和觀察為題材，唱出新一代踏足社會數年，未想妥協，在現實與保存自己之間的掙扎和成長。今次《一決高下》為了唱出真實感受，除了親自操刀填詞，更邀請了鍾說合寫，兩個90後雙劍合壁，令歌詞更為生動有趣。

曾樂彤透露填詞的時候，腦海中已設想好一個故事，然後想加入鍾說以往一些作品中的趣怪風格，「佢將辦公室寫成一個文武之地，滿天飛嘅謠言有如兵器同怪蚊，聽到睇到就會好想笑；寫同事暗暗形容自己『一收工見不到髮尾』，好有漫畫式嘅誇張喜感。」

MV出現不同造型。

同時，她認為無論職場或生活上，均要面對不同的八卦是非，但又要裝成若無其事，這才最令人氣結，「你只可以調整自己心態，然後去處理，同時我都漸漸明白，執着於澄清回應，只會為八卦之人提供更多材料無的放矢，不如將時間心力用在更值得地方。這首歌幾似我想形容個狀態，再配上有趣曲風，我覺得係一個幾得意嘅contrast，歌詞又有少少諗法。」

MV方面，雖然她跟導演是第一次合作，但已經十分合拍。MV中有不同的場景轉換，包括：辦公室、文青風客廳、臥室及實驗室，場景設計顏色配搭十分鮮明。MV開首，曾樂彤飾演辦公室女郎，雖然被同事說三道四，但仍可以調整心態反擊；於文青風客廳時，曾樂彤穿着得高貴優雅，與場景格格不入，她解說：「正如呢首歌想表達嘅意思，我嘅衣著雖然喺其他人眼中可能覺得好怪，但怪其實都唔係一件唔好嘅事。」

歌曲有不少趣怪風格。

由於歌曲曲風輕快，MV中也特別加插跳舞環節，找來排舞老師Ali為曾樂彤編舞，雖然曾樂彤幾年前已嘗試過跳舞，但這次仍感到十分新鮮，「因為以往嘗試嘅舞種爆發力較強，我覺得自己駕馭唔到，今次新嘗試嘅跳舞風格女性化啲，比較容易掌握。」

最新影片：林淑敏許家傑訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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