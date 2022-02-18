【兒童確診】1歲半兒染疫高燒40°C公私院不收　港媽無助開設群組「肺炎媽媽自救寶寶區」

▲ 1歲半兒染疫高燒，經歷過公私院不收，港媽開設群組「肺炎媽媽自救寶寶區」，幫助同路人。

本港第五波疫情嚴峻，公立醫院隔離病床已飽和，不少醫院需露天設置病床，另有私家醫院表明大人小童有任何新冠肺炎徵狀一律不收症。有很多家長面對孩子疑似確診，徬徨無助。有名港媽21個月大兒子高燒，更出現反白眼及抽筋，卻求助無門，公私院不收，現時兒子情況穩定，媽媽開設facebook群組「肺炎媽媽自救寶寶區」，讓其他家長不用無助，自己孩子自己救！

Facebook群組「肺炎媽媽自救寶寶區」在15日（星期二）開設，版主是名新手媽媽，育有21個月大的兒子，她在Facebook分享一家三口包括她、丈夫、兒子，以及外傭確診新冠肺炎的情況，她的帖文被轉載至facebook群組「將軍澳主場」。

疑外傭染疫傳染僱主少主

她詳細記錄了2月6日至16日的情況，相信很大可能是外傭於6日放假外出首先染疫，傳染他們一家，於9日，進行自我檢測時，只有外傭呈陽性，她發40度高燒，在醫院被安排去空曠室外地方，16個鐘後才有醫生幫她做深喉檢測及照肺，然後著她回家。2月10日中午，確診的外傭回來。港媽當時一心要保護兒子，

要做對外消毒，又要做埋對內消毒，我嘅精神壓力真係接近崩潰邊緣，我同自己講，仔仔仲未有徵兆，應該仲有希望，我仲有機會挽救局面⋯⋯

▲ 21個月大兒子多次發高燒40度。（圖片：肺炎媽媽自救寶寶區FB群組）

高燒40度手腳發紫半抽筋

不幸2月10日晚上，兒子發高燒40度，爸媽帶他到荃灣港安看醫生，醫生說接過很多嬰幼兒個案是因為外傭去元朗廣場附近。醫生說事主一家大機會確診，可是私家醫院不會再收確診者，只能去政府急症室。之後媽媽帶兒子回家，兒子晚上零晨4、5時再發高燒至40度，情況危急。

今次仔仔無晒意識咁，對眼反哂白眼、成身震晒、手同腳發紫，半抽筋狀態⋯⋯我已經喊到不似人形，不斷抱住個仔，不斷講對唔住⋯⋯唔好死，媽媽無咗你唔得⋯⋯

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沒有救護車前來

事主丈夫即時打999 call白車，可是回覆令父母再陷入絕望，當時未必安排到車，表示就算過來都只會去急症室等做檢測，之後安排回家，BB留在家可能更安全。

事主丈夫致電港安急症，護士教他們用濕毛巾幫BB抹身，溫度不降可6個鐘塞一次藥，細心教事主成功塞藥，兒子體溫下降好轉。

真係好感謝荃灣港安護士姐姐咁有愛心，咁接聽我哋當晚無數次來電⋯⋯佢真係仔仔救命恩人。

一家人確診在家自我康復

之後，兒子持續發燒，病況時好時壞，至2月13日衛生署致電通知仔仔是初步確診，但外傭檢測一直未有結果。

2月16日，兒子已無鼻水了，只有痰和咳，外傭只剩咳，港媽及丈夫就喉嚨痛痕、不斷肚痾和咳。港媽有感兒子已好轉，大感無奈︰「衛生署又打嚟啦⋯⋯算啦！仔仔都開始好返，唔好迫仔仔入院好無」。

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開群組助家長自己孩子自己救

約1歲半兒子確診如游走生死邊緣，港媽過程無助，不想其他媽媽也遭遇到，開了個Telegram和facebook群組「肺炎媽媽自救寶寶區群組」，現時近1,000名網民已加入群組，版主希望家長可參考經歷以及有關兒童確診的資訊，希望有孩子確診的媽媽盡量無私分享資訊，幫其他無助的媽媽。事主勉勵家長要加油，

新波疫情下，我哋靠唔到政府，個個媽媽都擔驚受怕，每日以淚洗臉。為母則強，我哋自己去自救自己寶寶，曾經無助嘅我，喺我仔生死關頭，私公不收，好彩有貴人幫助過我，救到我個仔一命。

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責任編輯︰顏紫燕