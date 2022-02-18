【居屋2022】北角驥華苑開則四方可望海　東涌裕雅苑平均呎價最低即買即住

▲ 北角驥華苑開則四方可望海。（資料圖片）

新一期居屋共7個屋苑近9,000伙下周五起接受申請，全數以市價51折推售，其中「樓王」所在的北角驥華苑屬近期罕見的港島海景盤，其開則方正，惟單位較細，適合細家庭居住。另外土瓜灣冠山苑和東涌裕雅苑亦屬囑目新盤，前者距離屯馬綫土瓜灣站路程僅3分鐘；後者關鍵日期為今年9月30日，可以「即買即住」。

北角驥華苑

驥華苑共提供248伙，單位面積介乎280平方呎到457平方呎，臨時售價為248萬至531萬元；平均呎價9,950元。

根據房委會提供售樓資料，驥華苑大多單位四四方方，惟大多只能間作一房，較適合1至2人居住。每層8個單位中，有4個單位望西北，有機會享有海景。然而，驥華苑前方是北角匯3期，向海景觀或受影響。

在8個單位中，向西北的7號單位和3號單位開則較特別。7號單位是該盤唯一適合間作2房的單位；3號單位除面積較細外，亦難以分間，如將窗戶位置界作睡房，則客飯廳只剩一個小窗戶，不利於自然採光。

東涌裕雅苑

東涌裕雅苑共提供6座3,300伙，單位面積介乎272平方呎到555平方呎，臨時售價為130萬至555萬元；平均呎價5,730元。

其中D座和E座部份單位有望獲海景。由於單位較多，屋苑內的配套設施亦較多，屋苑中央會設大片圓形草地，亦會設大型零售大樓。

在單位開則方面，裕雅苑的開則較為多樣，以有機會望海的D座為例，有單位可享2房1廳2廁、有單位屬標準一房一廳設計，亦有較細的單位，間出房間後，大廳將無窗戶。

新一批居屋8,926個單位，市區新屋苑有北角驥華苑、土瓜灣冠山苑、安達臣安秀苑、啟德啟欣苑；新界區就有東涌裕雅苑、沙田愉德苑、將軍澳昭明苑。

除了新居屋，房委會亦一併推售至少15伙火炭彩禾苑和皇后山山麗苑餘貨單位，房協亦出售3個資助房屋項目27個餘貨單位，分別位於將軍澳翠嶺峰、屯門翠鳴臺及沙田綠怡雅苑。另外新一批租置公屋餘貨也會推售，惟只售予綠表人士，這批單位定價介乎約14萬至126萬元，折扣由13折至17折不等。

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記者：陳梓蔚